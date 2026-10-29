Representante José Jaime Uscátegui agradece a De la Espriella por propuesta de militarizar localidades en la capital colombiana: "Hoy Bogotá comienza a ver resultados"

El representante a la Cámara por el partido Centro Democrático, José Jaime Uscátegui, expresó su respaldo y agradecimiento al presidente Abelardo de la Espriella tras el anuncio de establecer un estricto control militar en las localidades de Usme y el corredor de Sumapaz, con la finalidad de contener la expansión de organizaciones criminales.

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El pronunciamiento del legislador se produjo tras la macro ofensiva desarrollada bajo la operación ‘Bosur-Kratos’, la cual dejó un saldo de más de un centenar de capturados y la desarticulación de bandas dedicadas al sicariato, la extorsión y el narcotráfico en la capital. Según Uscátegui, la directriz responde a un clamor ciudadano sostenido durante años en favor de la seguridad urbana.

“Agradezco al presidente Abelardo de la Espriella por anunciar la militarización de las localidades de Usme y Sumapaz, una decisión que va en la línea de la propuesta que llevamos años impulsando para enfrentar la criminalidad en la capital. Hoy Bogotá comienza a ver resultados”, afirmó el representante a la Cámara José Uscátegui.

Asimismo, el parlamentario adelantó que llevará esta iniciativa al Cabildo Abierto Distrital programado para el próximo 7 de noviembre, instancia en la que solicitará formalmente al alcalde mayor, Carlos Fernando Galán, la ampliación progresiva de la asistencia de la Fuerza Pública en la totalidad de las localidades bogotanas, con el respaldo de una recolección masiva de firmas ciudadanas.

La articulación entre el Gobierno central, los entes territoriales y las corporaciones legislativas consolida una estrategia de autoridad firme para neutralizar a estructuras subversivas y delincuenciales como el Tren de Aragua y el ELN.

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El fortalecimiento de la presencia militar en puntos estratégicos del territorio nacional constituye un pilar inquebrantable para salvaguardar el orden constitucional y garantizar la tranquilidad de los ciudadanos en la capital y sectores aledaños.