Una operación militar y policial logró rescatar a todos los rehenes retenidos en un supermercado de La Castellana, en Cartagena, Colombia, según informó el Ministerio de Defensa Nacional del país.

La acción conjunta de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional concluyó con un delincuente abatido y varios capturados.

VEA TAMBIÉN Abelardo de la Espriella llegó a Cartagena en donde toma de rehenes en importante establecimiento completa más de 12 horas o

"¡Gloria a nuestra Fuerza Pública! Las @FuerzasMilCol y la @PoliciaColombia ingresaron al supermercado de La Castellana, en Cartagena, logrando rescatar a todos los rehenes, dar de baja a uno de los delincuentes y capturar a otros", informó el Ministerio de Defensa a través de sus redes sociales.

La operación contundente permitió recuperar el control del lugar y proteger la vida de los ciudadanos que se encontraban retenidos. Las autoridades no han revelado el número exacto de rehenes liberados ni las circunstancias que originaron la toma del establecimiento comercial.

El ministro de Defensa, General (r) Jorge Mora, reconoció públicamente el trabajo de los uniformados involucrados en el operativo.

"El ministro de Defensa agradeció y reconoció a todos los uniformados que participaron en esta operación, destacando su valentía, profesionalismo y compromiso con la protección de los colombianos", señaló el comunicado oficial.

El Ministerio de Defensa concluyó su mensaje con una declaración enfática: "¡Colombia está en manos de quienes la protegen, no de quienes la amenazan!".

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado detalles adicionales sobre la identidad de los delincuentes, sus motivaciones o si existían demandas específicas durante la retención de rehenes.

El incidente en Cartagena ocurre en un contexto de preocupación por la seguridad en Colombia, donde diversos grupos criminales mantienen presencia en diferentes regiones del país.

Las autoridades han intensificado operaciones contra la delincuencia organizada en zonas urbanas.