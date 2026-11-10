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Martes, 10 de noviembre de 2026
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Dictadura en Venezuela

Elías Jaua, exvicepresidente del régimen venezolano, dice que el chavismo está siendo "malandreado" por Donald Trump

noviembre 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Integrantes de la dictadura chavista - Foto de archivo: EFE
Integrantes de la dictadura chavista - Foto de archivo: EFE
A su vez, el excolaborador del régimen habló sobre la "pérdida de autonomía nacional".

El exvicepresidente del régimen venezolano Elías Jaua, hombre cercano a Hugo Chávez y Nicolás Maduro, se refirió recientemente a la influencia de Donald Trump en el escenario político de Venezuela.

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Durante una entrevista, el integrante del chavismo cuestionó a la cúpula actual de la dictadura por su "acercamiento" a la Casa Blanca.

"Hay que recomponer esas relaciones (entre Washington y Caracas), pero no con un misil sobre la cabeza o de una amenaza permanente", expresó Jaua.

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"Lo que está haciendo Donald Trump con nosotros es malandrear a todo un país. Las elecciones se realizarán cuando Trump quiera que se realicen", añadió.

A su vez, el excolaborador del régimen habló sobre la "pérdida de autonomía nacional", al considerar que "Venezuela atraviesa una situación de dependencia e influencia externa".

Durante el gobierno de Hugo Chávez, Jaua tuvo los siguientes cargos: ministro de Agricultura y Tierras; vicepresidente de Venezuela; y ministro de Relaciones Exteriores (canciller).

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Entretanto, en el régimen de Nicolás Maduro, fue ratificado como canciller; luego fue ministro de las Comunas y Movimientos Sociales y ministro de Educación.

La palabra 'malandreo' o 'malandreado' se relaciona principalmente con expresiones del argot urbano, el lenguaje coloquial de América Latina.

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