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Lunes, 17 de agosto de 2026
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Queen

En medio del furor por IMAX, anuncian que histórico concierto de Queen será lanzado en ese formato

agosto 17, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Foto: Cortesía Sony Music
Foto: Cortesía Sony Music
Se trata de la presentación más inmersiva hasta la fecha de ese concierto filmado el 27 de julio de 1986 en el Népstadion de Budapest, durante la gira 'The Magic Tour' de la banda.

'Queen Budapest', el registro del primer concierto de una banda de rock occidental en un estadio del bloque oriental, detrás de la Cortina de Hierro, y de la última presentación en vivo de Queen filmada, llegará a salas de cine e IMAX de todo el mundo a partir del 7 de octubre.

El lanzamiento, anunciado por Sony Music Vision, se da con motivo del aniversario número 50 de este momento decisivo en la historia de la banda.

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La película fue restaurada meticulosamente en 4K a partir del material original filmado en 35 mm por Park Road Post Production, el estudio de posproducción de Sir Peter Jackson en Nueva Zelanda, e incluye audio completamente remezclado a partir de grabaciones multipista originales.

Se trata de la presentación más inmersiva hasta la fecha de ese histórico concierto filmado el 27 de julio de 1986 en el Népstadion de Budapest, durante la gira 'The Magic Tour' de la banda.

Aquel evento marcó un momento trascendental debido a que Queen se convirtió en la primera banda de rock occidental en presentarse en un estadio del bloque oriental, detrás de la Cortina de Hierro, en un período de profundos cambios culturales y políticos.

Además de agotar las 80.000 entradas disponibles, se estima que 45.000 personas siguieron el concierto desde el exterior del estadio, mientras que algunos fanáticos viajaron desde lugares tan lejanos como Rusia y Polonia para presenciar el espectáculo.

El concierto fue filmado profesionalmente en película de 35 mm por 17 de los mejores camarógrafos de Hungría. El equipo utilizado incluyó 17 cámaras y 25 millas de película, todo el material disponible en el país en ese momento, y el gobierno húngaro aprobó toda la operación, algo sin precedentes para un Estado comunista.

'Queen Budapest' constituye el último registro filmado de una presentación en vivo de la banda con Freddie Mercury, mostrando a Queen en el punto más alto de su poder sobre el escenario.

La película captura interpretaciones de éxitos icónicos como "We Will Rock You", "We Are The Champions", "A Kind Of Magic", "Crazy Little Thing Called Love", "Under Pressure", "Who Wants To Live Forever", "Hammer To Fall" y "Bohemian Rhapsody", además de un arreglo acústico de la tradicional canción folclórica húngara "Tavaszi Szél Vizet Áraszt".

También incluye uno de los momentos más memorables de "Radio Ga Ga", con imágenes y audio de la presentación en Budapest recientemente mejorados.

Una versión editada del concierto fue transmitida en diciembre de 1986 en todo el bloque comunista, incluyendo China, Polonia, Checoslovaquia, Alemania Oriental, Yugoslavia y Mongolia, además de proyectarse el 1 de enero de 1987 en 59 salas de cine de Hungría, otro hecho sin precedentes para una banda de rock occidental.

La versión restaurada en 4K de 'Queen Budapest tendrá' tendrá su estreno en el Budapest Classics Film Marathon el próximo 15 de septiembre, organizado por el Instituto Nacional de Cine de Hungría, como parte de la programación del festival dedicada a celebrar películas restauradas y redescubiertas.

Posteriormente, el 30 de septiembre, se llevará a cabo la premiere en el Reino Unido, en Londres sobre la que próximamente se darán a conocer más detalles, antes de su estreno mundial el 7 de octubre.

Cabe resaltar que la digitalización en 4K de los negativos originales fue realizada por FilmLab, del Instituto Nacional de Cine de Hungría (NFI), en Budapest.

Los elementos originales de la película, por su parte, han sido preservados por el Archivo Fílmico del NFI desde 1986.

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La banda sonora, recientemente remezclada a partir de las grabaciones multipista originales por el equipo de estudio de Queen, se lanzará junto con las ediciones en Blu-ray, DVD, CD y plataformas digitales, además de una edición en vinilo de 3LP, disponible por primera vez.

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