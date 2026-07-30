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Jueves, 30 de julio de 2026
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Estados Unidos

Abren investigación en Estados Unidos por el destino que ha tenido el dinero proveniente del petróleo venezolano tras la captura de Maduro

julio 30, 2026
Por: Redacción NTN24
La auditoría busca hallar el cómo se administraron los recursos que se obtuvieron por la venta de crudo y revisar los controles aplicados para prevenir irregularidades.

El Congreso de Estados Unidos comenzó una investigación para poder aclarar cuál ha sido el destino de más de 13.000 millones de dólares que se consiguieron por la comercialización de petróleo venezolano en la presente administración del presidente Donald Trump. La revisión se benefició por la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO), el cual ya comenzó el proceso de auditoría.

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La investigación se ha establecido debido a una solicitud presentada por cuatro legisladores y está dirigida a revisar el manejo de los recursos , al igual que los mecanismos de control que se usaron para que no hubiera actos de corrupción, malversación de fondos y posibles conflictos de intereses.

Según el diario español ABC, la GAO confirmó que el trabajo ya está en marcha. Sin embargo, por ahora no se precisó el alcance de la auditoría, la metodología que empleará ni la fecha tentativa para presentar sus conclusiones.

El monto que está en revisión nace de un cálculo que se difundió anteriormente por el Financial Times, hecho a partir de registros marítimos de Kpler y proyecciones de mercado de Argus Media. Ese informe anunció que las exportaciones de petróleo venezolano administradas bajo tutela de Washington consiguieron alrededor de 13.000 millones de dólares, pero de igual forma, advirtió acerca de la falta de información pública respecto al destino de dichos fondos.

Uno de los aspectos que los legisladores quieren aclarar es sobre las cuentas bancarias utilizadas para administrar los ingresos, las empresas que participan en la comercialización del petróleo, las comisiones pagadas y los procedimientos de supervisión implementados en el transcurso de las operaciones.

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Por otro lado, la revisión abarcará la actuación de los departamentos de Estado, Energía y Tesoro, al igual que de contratistas y compañías vinculadas con la compra del crudo venezolano.

El lunes, Donald Trump afirmó que la cifra podría ser incluso superior a la publicada. "Creo que incluso es más que eso", declaró. No obstante, no se presentó documentación ni detalle del cálculo utilizado para sustentar esa afirmación.

Frente a los cuestionamientos, el Departamento del Tesoro defendió la gestión de los recursos. En declaraciones ofrecidas a ABC, una fuente del organismo aseguró que los fondos se encuentran disponibles para el régimen venezolano y que existen mecanismos de supervisión para garantizar que sean destinados al funcionamiento del Estado ya beneficiario a la población. De momento, la auditoría continúa en desarrollo y no se han anunciado hallazgos de manera preliminar.

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