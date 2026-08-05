"La seguridad debe de ser la máxima prioridad ": nominado a embajador de Estados Unidos en Colombia

Este miércoles, Nathaniel Morris, nominado por el presidente Trump como embajador en Colombia, compareció ante el comité de relaciones exteriores del senado como parte del proceso de evaluación y confirmación requerido para asumir el cargo. En su comparecencia, Morris fue cuestionado por el senador Rick Scott sobre cómo piensa resolver todos los problemas que dejó el presidente saliente, Gustavo Petro.