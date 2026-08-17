Así fue la llegada de Shakira a Quibdó para acompañar a los damnificados por el terremoto y evaluar ayuda humanitaria

La cantautora colombiana Shakira arribó este lunes festivo 17 de agosto a la ciudad de Quibdó, capital del departamento del Chocó, con el fin de solidarizarse con la población afectada por el terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto.

Tras su llegada la cantante sostuvo una reunión y posterior recorrido de inspección con la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, entre los puntos visitados en la capital chocoana destaca la infraestructura del Tecnológico Industrial Carrasquilla.



La agenda de la artista barranquillera en territorio chocoano continuará durante las próximas horas con la evaluación detallada de las estructuras afectadas.

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Se espera que en el transcurso de la semana su equipo de trabajo y la Fundación Pies Descalzos oficialicen el primer paquete de medidas de reconstrucción para la zona.

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La presencia de la artista internacional se suma a los esfuerzos de diversos sectores de la sociedad civil y del empresariado para canalizar ayuda humanitaria hacia el departamento, considerado una de las zonas de mayor vulnerabilidad tras el evento telúrico.