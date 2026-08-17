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Lunes, 17 de agosto de 2026
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Terremoto en Colombia

Así fue la llegada de Shakira a Quibdó para acompañar a los damnificados por el terremoto y evaluar ayuda humanitaria

agosto 17, 2026
Por: Redacción NTN24
La cantante colombiana Shakira-Foto: EFE
La cantante colombiana Shakira-Foto: EFE
La artista barranquillera aterrizó este lunes festivo en Chocó, durante la jornada recorrió infraestructuras educativas.

La cantautora colombiana Shakira arribó este lunes festivo 17 de agosto a la ciudad de Quibdó, capital del departamento del Chocó, con el fin de solidarizarse con la población afectada por el terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto.

Tras su llegada la cantante sostuvo una reunión y posterior recorrido de inspección con la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, entre los puntos visitados en la capital chocoana destaca la infraestructura del Tecnológico Industrial Carrasquilla.


La agenda de la artista barranquillera en territorio chocoano continuará durante las próximas horas con la evaluación detallada de las estructuras afectadas.

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Se espera que en el transcurso de la semana su equipo de trabajo y la Fundación Pies Descalzos oficialicen el primer paquete de medidas de reconstrucción para la zona.

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La presencia de la artista internacional se suma a los esfuerzos de diversos sectores de la sociedad civil y del empresariado para canalizar ayuda humanitaria hacia el departamento, considerado una de las zonas de mayor vulnerabilidad tras el evento telúrico.

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