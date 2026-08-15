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Sábado, 15 de agosto de 2026
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Terremoto en Colombia

Paraguay envía 50 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4

agosto 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Paraguay envía 50 toneladas de ayuda-Foto: Stock Canva
Paraguay envía 50 toneladas de ayuda-Foto: Stock Canva
El presidente paraguayo confirmó el despacho de insumos médicos, medicinas y alimentos no perecederos.

El Gobierno de Paraguay concretó este sábado el envío de un cargamento de más de 50 toneladas de ayuda humanitaria rumbo a la ciudad de Medellín, con el fin de contribuir a la atención de los damnificados por la reciente tragedia en Colombia.

La asistencia enviada incluye medicamentos de primera necesidad, suministros sanitarios y alimentos no perecederos destinados a reforzar la red de atención en el departamento de Antioquia y zonas aledañas.

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A través de un mensaje oficial, la Presidencia paraguaya destacó los lazos de fraternidad entre ambos países y extendió su respaldo al mandatario colombiano Abelardo de la Espriella.

“Colombia es un pueblo hermano con el que compartimos una historia de profunda amistad, y frente a esta adversidad nos unimos para acompañarlos. Todo nuestro apoyo y cariño”, destacó el presidente Santiago Peña.

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Con este aporte, los organismos de socorro locales y las autoridades nacionales continúan articulando esfuerzos para garantizar el abastecimiento de víveres, la atención en salud de los heridos y la estabilización de las zonas golpeadas por la contingencia.

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