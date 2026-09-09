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Miércoles, 09 de septiembre de 2026
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Tareck El Aissami

Los lujos de la familia de Tareck El Aissami en una exclusiva zona de Madrid mientras el exministro de Petróleo enfrenta juicio por el caso 'PDVSA-Cripto'

septiembre 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano, junto a Tareck El Aissami, exfuncionario de la dictadura de Venezuela - Foto: EFE
Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano, junto a Tareck El Aissami, exfuncionario de la dictadura de Venezuela - Foto: EFE
A El Aissami se le imputan delitos de traición a la patria, apropiación o distracción del patrimonio público, alardeamiento o valimiento, legitimación de capitales y asociación para delinquir.

Crece la indignación en Venezuela por la "vida de lujos" de Tareck El Aissami, excolaborador del régimen venezolano, por su presunta vinculación con una trama de corrupción en la estatal PDVSA (conocida como el caso PDVSA-Cripto), que implicó el desfalco de miles de millones de dólares.

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Según recientes reportes, la familia de este exfuncionario de la dictadura se mudó a una exclusiva zona de Madrid, España.

De acuerdo con información del medio de comunicación THE OBJECTIVE, la esposa de El Aissami, Riada Rudy Aamer, y sus hijos han establecido su residencia en la capital española.

Al respecto, la abogada y defensora de derechos humanos, Tamara Sujú, advirtió que el traslado de la familia de El Aissami a España es revelador, pues, mientras el exfuncionario de la dictadura responde ante la "justicia" en Venezuela, su entorno más cercano ya está fuera del país.

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A inicios de junio del año en curso, el cuestionado exministro de Petróleo de la dictadura venezolana aseguró sentirse "cerca de la muerte".

La defensa de este exfuncionario del régimen de Miraflores denunció que sufre un grave deterioro físico por complicaciones derivadas de una cirugía de hernia testicular realizada bajo custodia del Estado.

Según medios independientes venezolanos, El Aissami informó a su equipo legal que le "quedan pocos días de vida" si no recibe atención médica urgente para tratar su hernia, la cual estaría a punto de estallar.

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A su vez, hace pocas semanas, El Aissami rompió el silencio desde su reclusión (El Rodeo I) para denunciar que permanece aislado en una celda de castigo y que ha sufrido torturas.

Señalado de desviar miles de millones de dólares, El Aissami solicitó a inicios del mes de mayo del año en curso ante el Tribunal Tercero de Terrorismo que su juicio por la trama de corrupción "PDVSA-Cripto" sea público y abierto a la prensa y a los ciudadanos.

Durante la octava audiencia, El Aissami argumentó que "la transparencia es fundamental para verificar las pruebas", alegando que "si este es el 'robo más grande de la historia', debe ser el proceso más transparente".

Asimismo, el que por muchos años fue uno de los 'brazos fuertes del régimen' instó a la juez Alejandra Romero a "abrir las puertas del tribunal".

A El Aissami se le imputan delitos de traición a la patria, apropiación o distracción del patrimonio público, alardeamiento o valimiento, legitimación de capitales y asociación para delinquir.

Según estimaciones, Tareck El Aissami presuntamente habría desviado entre $16.000 y $21.000 millones de dólares derivados de exportaciones petroleras.

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