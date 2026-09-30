Congresista Carlos Giménez denuncia juicio contra joven cubana y su madre por grabar a un agente del régimen: “¡ABAJO LA DICTADURA!”

El congresista estadounidense Carlos A. Giménez denunció este miércoles 30 de septiembre el proceso judicial que enfrenta en Cuba la joven creadora de contenido Anna Sofía Benítez Silvente, conocida como Anna Bensi, y su madre, Caridad Silvente.

A través de una publicación en X, Giménez aseguró que el régimen cubano pretende llevar a juicio a ambas mujeres y cuestionó que el proceso se origine en la grabación de un funcionario que llegó a su vivienda con una citación de la Seguridad del Estado. El legislador exigió su “libertad incondicional”.

El caso tendrá una nueva etapa este jueves 1 de octubre, cuando está previsto el juicio contra madre e hija en el Tribunal Municipal Popular de La Habana del Este. La audiencia había sido programada inicialmente para el 17 de septiembre, pero fue suspendida días antes. Según reportes recientes, el tribunal comunicó posteriormente al abogado defensor que la nueva fecha sería el 1 de octubre.

Cabe resaltar que la causa se remonta al 10 de marzo de 2026, cuando un suboficial del Ministerio del Interior (MININT), identificado como Yoel Leodán Rabaza Ramos, acudió a la vivienda de Bensi y su madre para entregar una citación dirigida a Caridad Silvente. Las dos mujeres grabaron el momento y posteriormente difundieron las imágenes en redes sociales.

El 25 de marzo, ambas fueron instruidas de cargos por el presunto delito de “actos contra la intimidad personal y familiar, la propia imagen y voz, identidad de otra persona y sus datos”, contemplado en el artículo 393 del Código Penal cubano. Desde entonces, permanecen bajo una medida cautelar de reclusión domiciliaria y con prohibición de salir del país.

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El proceso tuvo un giro en abril, cuando la Fiscalía Provincial de La Habana informó el archivo definitivo de las actuaciones. Sin embargo, el caso fue reactivado en julio después de que el funcionario que aparece en la grabación presentara una querella ante el tribunal.

Según lo informado por CubaNet, la parte querellante ha solicitado que Bensi y su madre publiquen un video de retractación y disculpas. Además, el abogado del querellante ha pedido dos años de limitación de libertad para cada una, mientras que el artículo por el que son procesadas contempla diferentes sanciones dependiendo de las circunstancias del caso.

El proceso también ha recibido pronunciamientos de organizaciones civiles y religiosas. Este miércoles, la Convención Bautista de Cuba Occidental, a la que pertenecen ambas mujeres, expresó su respaldo y pidió que se respete el debido proceso antes de la audiencia prevista para este jueves.