"El buque cárcel va", dice el ministro de justicia de Colombia, y 'Primo gay' sería el primer "huésped"

En Colombia, el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella está a punto de dar otro paso trascendental dentro de sus estrategias de lucha contra la criminalidad: la implementación de buques de guerra de la Armada Nacional para confinar en alta mar a los peores delincuentes que han venido siendo capturados durante su administración o que estaban recluidos en las cárceles sin cumplir con las debidas condiciones de disciplina y aislamiento. Con esta frase: "el buque cárcel va", el ministro de Justicia de Colombia, Iván Cancino (responsable del sistema carcelario) reafirmó el nuevo proyecto de su ejecutivo, la medida de reclusión en alta mar está dirigida a delincuentes de alta peligrosidad, en riesgo de fuga o que hayan reincidido en el crimen desde prisión. En los buques de la armada estarán totalmente incomunicados.