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Jueves, 05 de noviembre de 2026
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Crisis en Venezuela

Cruda realidad del profesional en Venezuela: captan a un ingeniero vendiendo mantecadas en la calle por la crisis en el país

noviembre 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Antonio Russo, ingeniero jubilado - Fotos de referencia: Instagram
Antonio Russo, ingeniero jubilado - Fotos de referencia: Instagram
Ante la falta de oportunidades, este hombre decidió buscar otra alternativa económica.

Antonio Russo, un ingeniero jubilado que vive en el estado Mérida, se ha convertido en protagonista de una historia que ha conmovido a numerosos venezolanos.

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A sus años de experiencia profesional, ahora suma una nueva actividad: preparar y vender postres caseros en las calles para obtener ingresos y cubrir sus necesidades.

Su situación se hizo conocida recientemente, luego de que el influencer venezolano conocido como 'El Gocho Rubén' compartiera un video en el que aparece el ingeniero.

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De acuerdo con los relatos difundidos sobre su caso, Russo lleva cinco años intentando conseguir trabajo en su área sin obtener resultados.

"Yo vendo mantecadas, pero les digo torticas... Las hago yo, soy ingeniero", expresó el profesional mediante un audiovisual.

Ante la falta de oportunidades, decidió buscar otra alternativa económica mediante la elaboración artesanal de mantecadas.

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"No hay nada vale, no hay trabajo... Pero si me compran, comencé el pasado sábado y tengo un horno pequeño en el que caben dos (torticas)", añadió el hombre.

Es de conocimiento público que los bajos ingresos de trabajadores públicos, jubilados y pensionados, frente al costo de vida, han llevado a personas con formación universitaria y años de experiencia a buscar otras fuentes de sustento en Venezuela.

Profesionales de distintas áreas han tenido que explorar actividades independientes, pequeños emprendimientos y trabajos informales para generar ingresos adicionales.

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