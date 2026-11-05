El reconocido actor Russell Brand, de 'Cuentos que no son cuentos', fue declarado culpable de violación y agresión sexual en Londres: así va su caso

Russell Brand, el reconocido comediante y actor británico, fue declarado culpable de violación y agresión sexual este jueves 5 de noviembre, luego de que un jurado del Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres, emitiera su veredicto tras varias semanas de juicio. El artista, de 51 años, fue encontrado responsable de cuatro delitos sexuales cometidos contra distintas mujeres.

La decisión judicial representa un giro importante en el proceso que enfrentaba el también expresentador de televisión, quien había negado todas las acusaciones y sostenido que sus encuentros sexuales habían sido consentidos. Sin embargo, después de varias semanas de audiencias, los integrantes del jurado lo encontraron culpable de un cargo de violación y tres de agresión sexual.

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En contraste, Brand fue declarado no culpable de otros dos cargos de violación y de uno de intento de agresión indecente. Los señalamientos estaban relacionados con seis mujeres que denunciaron presuntos hechos ocurridos entre 1999 y 2009, cuando el comediante se encontraba en uno de los momentos de mayor exposición pública de su carrera.

La sentencia contra el actor será anunciada el próximo lunes 9 de noviembre. Durante la audiencia, el juez Joel Bennathan advirtió que, debido a uno de los delitos por los que fue declarado culpable, Brand recibirá una pena de prisión.

Los hechos por los que fue declarado culpable

De acuerdo con los detalles conocidos durante el juicio, uno de los delitos más graves ocurrió en 2009, cuando Brand habría violado a una joven de 21 años que había asistido a uno de sus espectáculos en el Hammersmith Apollo, en Londres. Según la acusación, posteriormente la llevó a su vivienda, donde ocurrió la agresión sexual.

Otro de los hechos por los que fue condenado se remonta a 2004 o 2005, cuando habría agredido sexualmente a una trabajadora de Capital Radio. Asimismo, el jurado lo encontró culpable de haber manoseado a una empleada de MTV durante una fiesta en un bar del barrio londinense de Soho, en 2004, y de haber agredido sexualmente a una trabajadora de Channel 4 en 2009.

Por otra parte, el jurado no encontró pruebas suficientes para condenarlo por dos de los cargos de violación. Uno correspondía a un presunto ataque ocurrido durante una conferencia del Partido Laborista en Bournemouth, en 1999, y el otro a un episodio denunciado por una mujer que trabajaba en MTV, durante una fiesta en Soho en 2004. También fue absuelto del intento de agresión indecente contra otra trabajadora de MTV en 2001.

Durante el proceso, Brand rechazó haber cometido cualquier delito y aseguró que nunca había mantenido relaciones sexuales sin consentimiento. El comediante reconoció que durante su juventud había tenido una vida sexual promiscua, pero insistió en que las acusaciones no correspondían con su comportamiento.

La investigación que llevó al actor ante la justicia

El caso comenzó a tomar relevancia pública en septiembre de 2023, cuando una investigación periodística conjunta de The Times, The Sunday Times y el programa Dispatches, de Channel 4, presentó los testimonios de varias mujeres que señalaron al actor por presuntas conductas sexuales inapropiadas y agresiones.

A raíz de esas revelaciones, la Policía Metropolitana de Londres abrió una investigación para establecer la veracidad de los señalamientos y determinar si existían elementos suficientes para llevar el caso ante los tribunales.

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En diciembre de 2025, el Servicio de Fiscalía de la Corona (CPS, por sus siglas en inglés) autorizó dos cargos adicionales relacionados con denuncias de hechos ocurridos en 2009. Con ello, el proceso terminó reuniendo siete cargos por delitos sexuales relacionados con seis denunciantes.

La investigación policial también incluyó entrevistas a testigos, recopilación de declaraciones y revisión de documentos para reconstruir los hechos denunciados y contrastar las versiones presentadas durante el proceso.

Russell Brand alcanzó notoriedad en Reino Unido como comediante, actor y presentador de televisión. También participó en producciones cinematográficas como Get Him to the Greek y Arthur. Su vida personal estuvo bajo el escrutinio público durante su matrimonio con la cantante estadounidense Katy Perry, con quien estuvo casado entre 2010 y 2012.

Con este veredicto, el actor queda condenado por cuatro delitos sexuales, mientras se prepara para regresar ante el tribunal y conocer la pena que deberá cumplir.