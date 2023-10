Así reaccionó Sylvester Stallone al enterarse de la muerte del actor que le dio vida a Paulie, el gran amigo de ‘Rocky’

El actor y cineasta estadounidense Sylvester Stallone hizo una emotiva publicación en sus redes sociales tras enterarse de la muerte de su colega y connacional Gerald Tommaso DeLouise, más conocido por el nombre artístico de Burt Young y famoso por haber personificado a Paulie Pennino, el gran amigo y cuñado del boxeador Rocky Balboa en ‘Rocky’.

“Para mi querido amigo, Burt Young, fuiste un hombre y un artista increíble, yo y el mundo te extrañaremos mucho. Descansa en paz”, escribió Stallone quien le dio vida al boxeador en la icónica película.

Stallone además acompañó la publicación de una imagen de la película que lo lanzó tanto a él como a Young al primer plano del cine estadounidense.

Burt Young falleció a los 83 años en la ciudad de Los Ángeles en Estados Unidos el pasado 8 de octubre, aunque la información sobre su muerte solo trascendió en la prensa internacional hasta el miércoles.

El legendario actor supo construir una carrera en la que solía interpretar a actores malhumorados y, en varias ocasiones, de orígenes italianos.

Su paso por ‘Rocky’ significó para el actor la conjunción perfecta entre su pasión, que fue el boxeo, y que lo llevó a ganar más de 30 peleas a nivel semiprofesional, y su profesión como actor.

La interpretación de Paulie le valió una nominación a los Premios Oscar en la categoría de Mejor Actor de Reparto.

Young participó en seis de las secuelas de Rocky, además de haber aparecido en numerosas películas a lo largo de su carrera, incluidas ‘Chinatown’, ‘The Pope of Greenwich Village’, y ‘Érase una vez en América’ (Once Upon a Time in America).

También tuvo una participación destacada en la serie de televisión popular, considerada una de las mejores de la historia, ‘Los Sopranos’.

Rocky, cabe recordar, es una icónica franquicia de películas que se centra en la vida y la carrera de Rocky Balboa, interpretado por Sylvester Stallone. La primera cinta salió en 1976.

El filme narra la historia de Balboa, un boxeador de Filadelfia que tiene una oportunidad única de luchar contra el campeón del mundo Apollo Creed.