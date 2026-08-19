Cancelan concierto de Shakira en Emiratos Árabes Unidos en medio del conflicto con el régimen de Irán

Los organizadores de espectáculos han anunciado la cancelación de un concierto de la cantante colombiana Shakira en los Emiratos Árabes Unidos en medio del conflicto que se desarrolla en Oriente Medio.

El régimen de Irán ha intensificado sus ataques contra buques emiratíes en las últimas semanas, después de que el alto el fuego con Estados Unidos fracasara el mes pasado.

Los Emiratos Árabes Unidos anunciaron este martes la suspensión de todas las relaciones comerciales y financieras con el régimen de Irán tras informar de un ataque con misiles iraníes dirigido contra sus buques.

En este contexto, los organizadores del festival de música Offlimits, previsto para noviembre con Shakira en Abu Dabi como cabeza de cartel, anunciaron el martes la cancelación del festival y se comprometieron a reembolsar el importe de las entradas.

"Esperamos volver a reunir a la comunidad de OFFLIMITS en 2027", rezaba un mensaje en la página web del festival, sin indicar el motivo de la cancelación.

Por otra parte, el sitio web de venta de entradas Ticketmaster anunció que el concierto de Christina Aguilera programado para el 25 de septiembre también había sido cancelado, sin proporcionar una nueva fecha, según informaron los medios emiratíes.

Tanto el festival Offlimits como el concierto de Aguilera estaban programados para abril antes de ser pospuestos.

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Los países del Golfo, incluidos los Emiratos Árabes Unidos, considerados durante mucho tiempo un remanso de seguridad en una región turbulenta, han estado luchando por recuperarse del impacto de los repetidos ataques iraníes.

El turismo y las actividades culturales se han visto afectados, incluso a pesar de que la magnitud y la intensidad de los ataques iraníes contra los Emiratos Árabes Unidos han disminuido.