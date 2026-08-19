NTN24
Miércoles, 19 de agosto de 2026
Miércoles, 19 de agosto de 2026
Shakira

Cancelan concierto de Shakira en Emiratos Árabes Unidos en medio del conflicto con el régimen de Irán

agosto 19, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Shakira en concierto en Baltimore, EE. UU. - Foto: EFE
Shakira en concierto en Baltimore, EE. UU. - Foto: EFE
El régimen de Irán ha intensificado sus ataques contra buques emiratíes en las últimas semanas, después de que el alto el fuego con Estados Unidos fracasara el mes pasado.

Los organizadores de espectáculos han anunciado la cancelación de un concierto de la cantante colombiana Shakira en los Emiratos Árabes Unidos en medio del conflicto que se desarrolla en Oriente Medio.

El régimen de Irán ha intensificado sus ataques contra buques emiratíes en las últimas semanas, después de que el alto el fuego con Estados Unidos fracasara el mes pasado.

Los Emiratos Árabes Unidos anunciaron este martes la suspensión de todas las relaciones comerciales y financieras con el régimen de Irán tras informar de un ataque con misiles iraníes dirigido contra sus buques.

o

En este contexto, los organizadores del festival de música Offlimits, previsto para noviembre con Shakira en Abu Dabi como cabeza de cartel, anunciaron el martes la cancelación del festival y se comprometieron a reembolsar el importe de las entradas.

"Esperamos volver a reunir a la comunidad de OFFLIMITS en 2027", rezaba un mensaje en la página web del festival, sin indicar el motivo de la cancelación.

Por otra parte, el sitio web de venta de entradas Ticketmaster anunció que el concierto de Christina Aguilera programado para el 25 de septiembre también había sido cancelado, sin proporcionar una nueva fecha, según informaron los medios emiratíes.

Tanto el festival Offlimits como el concierto de Aguilera estaban programados para abril antes de ser pospuestos.

o

Los países del Golfo, incluidos los Emiratos Árabes Unidos, considerados durante mucho tiempo un remanso de seguridad en una región turbulenta, han estado luchando por recuperarse del impacto de los repetidos ataques iraníes.

El turismo y las actividades culturales se han visto afectados, incluso a pesar de que la magnitud y la intensidad de los ataques iraníes contra los Emiratos Árabes Unidos han disminuido.

Temas relacionados:

Shakira

Christina Aguilera

Concierto

Conflicto

Régimen de Irán

Donald Trump

Emiratos Árabes Unidos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Con los protagonistas: las historias de resiliencia de los sobrevivientes y ayudantes del terremoto en Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Venezuela registra nuevo temblor en La Guaira mientras persiste la negligencia del régimen

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Florida definió a sus candidatos: esto es lo que opinan sobre la situación de Venezuela y Cuba

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Las primeras palabras de María Elvira Salazar, tras imponerse en las primarias en Florida

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Trump reitera su reclamo del estrecho de Ormuz, mientras el régimen de Irán mantiene cerrado el paso marítimo

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Poder no es lo mismo que grandeza: así es como China ha confundido "miedo con legitimidad"

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

Ver más

Videos

Ver más
Manizales - Foto EFE
Terremoto en Colombia

"Necesitamos dinero para la reconstrucción": gobernador de Caldas a NTN24 tras terremoto en Colombia

Personas caminan frente a edificaciones afectadas en Pereira-Foto: EFE
Terremoto en Colombia

Venezolano que perdió a su esposa e hijas en terremoto de La Guaira busca a su hermano en Pereira

Foto de referencia: Canva
Ciberseguridad

Artimañas de cibercriminales avanzan a gran velocidad, pero también los métodos de empresas expertas para enfrentarlos

Ciberataques- Foto de referencia
Colombia

Inteligencia artificial también es usada por ciberdelincuentes: experto da claves para detenerlos

Marco Rubio y Donald Trump/ Delcy Rodríguez - Fotos EFE
Transición democrática

"EE. UU. no ha ofrecido una hoja de ruta muy clara": Brian Naranjo sobre transición a la democracia en Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Abelardo de la Espriella - Foto EFE
Abelardo de la Espriella

Así fue la llegada del avión presidencial de Abelardo de la Espriella al Chocó: se conocen imágenes de su recorrido por Colombia tras el terremoto

Abelardo de la Espriella (EFE)
Posesión Abelardo de la Espriella

Con De la Espriella en la Presidencia de Colombia se afianza cambio a la derecha en el mapa político sudamericano

Drones ucranianos impactaron instalaciones energéticas y militares en Moscú - AFP
Guerra entre Rusia y Ucrania

Ucrania ejecutó masivo ataque con drones a 250 kilómetros de Moscú y Rusia bombardeó una estación de tren y un barco

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Naciones Unidas: su pérdida de rumbo y crisis de legitimidad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

El socialismo radical de Lula podría ser derrotado por la Doctrina Donroe

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Abelardo de la Espriella - Foto EFE
Abelardo de la Espriella

Así fue la llegada del avión presidencial de Abelardo de la Espriella al Chocó: se conocen imágenes de su recorrido por Colombia tras el terremoto

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu- Foto: EFE
Estados Unidos

Israel desaprueba plan de Estados Unidos para Gaza: Netanyahu exige la entrega total de armas a Hamás para replegar a las Fuerzas de Defensa de Israel

Luis Díaz, extremo del Bayern Múnich - Foto: EFE
Luis Díaz

Vicent Kompany habló de la titularidad de Luis Díaz en el Bayern Múnich: “No está listo para eso”

Abelardo de la Espriella (EFE)
Posesión Abelardo de la Espriella

Con De la Espriella en la Presidencia de Colombia se afianza cambio a la derecha en el mapa político sudamericano

Lionel Messi y su esposa, Antonella Roccuzzo. (EFE)
Argentina

Antonela Roccuzzo dedica inesperado mensaje a Lionel Messi tras derrota de Argentina en final del Mundial 2026

Fotografía que muestra un balancín de petróleo en Cabimas (Venezuela) - EFE
Petróleo

Ventas de petróleo venezolano a Estados Unidos repuntan pese a caída en las exportaciones totales

Drones ucranianos impactaron instalaciones energéticas y militares en Moscú - AFP
Guerra entre Rusia y Ucrania

Ucrania ejecutó masivo ataque con drones a 250 kilómetros de Moscú y Rusia bombardeó una estación de tren y un barco

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023