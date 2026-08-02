Vozinha no se ha incorporado a Colo-Colo: rumores lo vinculan con otro equipo

Vozinha sería el nuevo arquero de Colo-Colo, aunque no se descarta un ‘papelón’ debido a los últimos movimientos y reportes que llegan desde Brasil y Marruecos. El club chileno lo anunció de manera oficial hace algunos días, sin imaginar que surgirían contratiempos que hoy tienen en vilo su contratación.

VEA TAMBIÉN Vozinha se puso una camiseta del Hombre Araña mientras es esperado en Chile para firmar su contrato con Colo-Colo o

Los reportes indican que todo se convirtió en un ‘novelón’. El presidente de Colo-Colo, Aníbal Mosa, lo había anunciado como refuerzo el pasado 24 de julio. Sin embargo, tuvo que pasar poco más de una semana para que se encendieran las alarmas, pues el guardameta no se ha presentado en Chile y, además, comenzó a ser vinculado con un club africano.

Según la información filtrada, el arquero de Cabo Verde no se habría realizado todos los exámenes médicos con Colo-Colo. Aunque todo estaría listo para su presentación en el Estadio Monumental, su ausencia, la revisión médica incompleta y los rumores sobre un posible nuevo club africano hacen pensar lo peor en Santiago de Chile.

VEA TAMBIÉN Revelan la situación que está retrasando la llegada del arquero Vozinha de Cabo Verde a Chile para ser presentado con Colo Colo o

La información habría surgido en la prensa africana, donde se menciona que Vozinha estaría cerca de firmar con el RS Berkane de Marruecos. No obstante, el representante del jugador, Bernardo Vasconcelos, negó rotundamente que exista una propuesta adicional por parte del mencionado equipo. Además, aseguró que el portero, de 40 años, tiene la intención de cumplir su palabra con Colo-Colo.

Vozinha se hizo famoso durante el Mundial de 2026 por sus sorprendentes atajadas y por ser la gran figura en los partidos frente a España y Argentina, selecciones que posteriormente disputaron la final de la Copa del Mundo. Su popularidad creció como la espuma, hasta alcanzar los 30 millones de seguidores en Instagram.