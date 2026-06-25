Así se vivieron los dos terremotos desde una cárcel de Venezuela: impactante testimonio de preso político

El equipo periodístico de La Noche de NTN24 logró contacto con un preso político del régimen venezolano que relató en entrevista exclusiva desde una cárcel del país cómo se vivieron los aterradores e impactantes terremotos del miércoles.

TE PUEDE INTERESAR

El preso político, quien habló bajo condición de anonimato, contó que, en medio de los difíciles instantes de angustia, los prisioneros golpearon las rejas hasta romperlas por el desespero de estar encerrados mientras todo se derrumbaba a su alrededor.

VEA TAMBIÉN Doctor venezolano denuncia que le impidieron colaborar en un hospital luego de los dos terremotos por su postura opositora al régimen o

"Empezamos a sentir la sacudida del edificio como tal, empezamos a gritar todos que nos abrieran las rejas para poder salir del edificio y empezamos a golpear las rejas, a gritar y bueno salimos, y lo que veíamos era pedazos del edificio cayéndose, fue bastante traumático", relató el preso político.

La víctima del régimen de Venezuela denunció además que el actual sistema penitenciario del régimen "no es el adecuado", así como el equipo dispuesto para este tipo de emergencias en las instalaciones.

"El terror fue demasiado grande porque hubo daños que a pesar de todo no fueron graves, pero sí bastante traumático el momento del desalojo del personal, porque sí se activó lo que es la evacuación del personal. Pero hubo muchos custodios que no abrieron las puertas, quedaron encerrados en el edificio, eran muchos de ellos, muchos, celdas completas y gracias a Dios no pasó nada", contó.

Aunque los encargados de la cárcel si llevaron a cabo la evacuación, el prisionero político aseguró que fue caótica debido al desespero y a la poca preparación de los equipos encargados.

"La gente corriendo, unos encima de otros, había muchas personas por lo menos en algunas partes, algunos que son incapacitados, que no tienen una pierna, que no pueden caminar, que están postrados en cama, que no están recibiendo su tratamiento adecuado, porque vamos a estar claros, estamos en una cárcel venezolana donde el sistema de salud aquí no se cumple al total", denunció.

De acuerdo con 'Juan', como fue denominado el preso político por el equipo de La Noche en aras de cuidar su identidad real, "muchas personas, adultos mayores, fueron prácticamente los últimos que salieron" de las instalaciones del centro penitenciario.

VEA TAMBIÉN Tres edificios colapsaron tras los terremotos que azotaron Venezuela: equipos de rescate continúan la búsqueda de sobrevivientes o

Juan envió un mensaje a la comunidad internacional: "que giren la mirada hacia acá, hacia nosotros. Somos miles, no somos unos pocos, somos miles que padecemos de esta situación. No viene desde ahora. Y que los gritos que se han dado han sido al vacío. No hemos sido escuchados totalmente, sino algunos pocos que han salido a la luz y por relevancia han sido escuchados".