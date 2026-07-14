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La Guaira

Crece la incertidumbre por designación de Jacqueline Faría como directora de la 'Misión Venezuela Renace' para reconstruir La Guaira: "Prometió que sanearía el río Guaire y no cumplió"

julio 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Daños provocados por los terremotos en La Guaira, Venezuela / Jacqueline Faría, integrante del régimen venezolano / Río Guaire - Fotos: EFE / X
Daños provocados por los terremotos en La Guaira, Venezuela / Jacqueline Faría, integrante del régimen venezolano / Río Guaire - Fotos: EFE / X
Faría, como ministra del Ambiente, prometió en 2005 y 2006 que el río Guaire estaría completamente saneado y apto para que los venezolanos se bañaran en él.

En el seno de la población venezolana crece la incertidumbre por la designación de Jacqueline Faría como directora de la 'Gran Misión Venezuela Renace'.

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Recientemente, la jefe encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, nombró a Faría para liderar la reconstrucción habitacional e infraestructural tras los terremotos del 24 de junio.

"He designado a Jacqueline Faría como presidenta de la Gran Misión Venezuela Renace, adscrita a la Presidencia de la República", dijo Rodríguez.

"Tendrá la responsabilidad de articular y conducir los esfuerzos de recuperación de viviendas e infraestructura, coordinando las acciones que, tras verificación técnica, permitan brindar respuestas oportunas a las familias afectadas por los terremotos en Venezuela", añadió.

Vale recordar que Jacqueline Faría, como ministra del Ambiente, prometió en 2005 y 2006 que el río Guaire estaría completamente saneado y apto para que los venezolanos se bañaran en él.

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El saneamiento del río Guaire fue una promesa central del gobierno que involucró cuantiosas inversiones y un plazo de entrega original para el año 2014, el cual no se cumplió.

Cuando años después fue cuestionada sobre el incumplimiento de la limpieza, cambió su versión alegando que sanear un río de esa magnitud "no podía lograrse a corto plazo".

En redes sociales como X, Facebook e Instagram, muchos venezolanos se muestran indignados con la designación de Jacqueline Faría.

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Prometió que sanearía el río Guaire y no cumplió; esta dictadura cree que uno es pendejo. "Qué mal pinta ese nombramiento", dijo un usuario en X.

Bueno, ya saben, a recoger los vidrios; La Guaira quedará para el recuerdo. "Esta mujer hace años habló de que uno se podría bañar en el Guaire, pura paja", añadió otro navegador de internet, esta vez en Instagram.

Cabe precisar que más de dos décadas después, la obra (saneamiento del río Guaire) sigue sin concretarse a pesar de los recursos invertidos.

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