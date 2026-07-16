Los retos que afrontará Keiko Fujimori tras ser elegida popularmente como la primera mujer presidente de Perú

La presidente electa de Perú, Keiki Fijimori, asumirá la Presidencia el 28 de julio tras ser elegida la primera mujer mediante voto popular para el cargo. En entrevista con NTN24, el abogado constitucionalista Luis Roel se refirió a los retos que deberá enfrentar la mandataria en el país latinoamericano, que desde hace varios años experimenta una inestabilidad política. “La lucha contra la inseguridad ciudadana, la reactivación del empleo y la economía, la mejora en la salud pública, la calidad educativa, la lucha contra la corrupción y la reducción de la pobreza. Esas son las expectativas que tiene el ciudadano de a pie en relación con este Gobierno”, señaló.