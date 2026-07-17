Emotivo video de la FIFA: así quedó registrado la conmovedora reacción de Slavko Vinčić al saber que pitará la Final del Mundo

La designación arbitral para el partido más importante del planeta dejó una de las postales más humanas y conmovedoras en lo que va de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

TE PUEDE INTERESAR:

A Través de su cuenta oficial de X, la FIFA compartió un video donde captó la impactante reacción del colegiado esloveno Slavko en el momento exacto en que se entera de que cumplirá el máximo sueño de su carrera, arbitrar la gran final entre España y Argentina.

El emotivo encuentro estuvo encabezado por la leyenda del arbitraje y actual director de la Comisión de Árbitros de la FIFA Pierluigi Collina. En el video se observa cómo Collina rompe la tensión de la reunión de una forma muy especial, extendiendo la simbólica indumentaria exclusiva que identifica de manera única a los jueces de una final mundialista.



"Jugar con la camiseta dorada es algo hermoso. Estoy seguro de que estarás de acuerdo conmigo. Es hermoso. Es absolutamente genial. Además, es genial que el árbitro sea Slavko", se le escucha decir a Collina en una mezcla de solemnidad y orgullo hacia su colega.

VEA TAMBIÉN Jugadores de Argentina ondearon pancarta de las Islas Malvinas tras derrotar a Inglaterra en el Mundial: podrían enfrentar sanciones de FIFA o

Posteriormente a la reunión, todavía se veía conmovido y tratando de asimilar el logro el propio Vinčić relato el torbellino de sensaciones que le recorrió el cuerpo.

"Primero que nada, fue un shock. Luego, una felicidad inmensa. Estaba temblando, es un honor increíble tener la final de la Copa del Mundo. Es algo que... es el único sueño que tiene un árbitro, un árbitro joven, cuando recién comienza. Estoy muy orgulloso de mí mismo y de mi equipo".

VEA TAMBIÉN La FIFA se pronuncia sobre los dichos del entrenador de Francia en contra del árbitro latinoamericano tras la semifinal del Mundial ante España o

Para este gran evento en el Estadio MetLife de Nueva Jersey, Vinčić no estará solo. La FIFA confirmó que estará acompañado en las bandas por sus compatriotas Tomaz Klancnik y Andraz Kovacic como asistentes de línea. El jordano Adham Makhadmeh actuará como cuarto árbitro. El alemán Bastian Dankert estará a cargo del VAR en las pantallas.

Un video reciente de la FIFA nos recuerda que, además de llevar un uniforme negro y tarjetas, los árbitros también son deportistas que han dedicado su vida para llegar al partido de sus sueños.