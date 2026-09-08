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Martes, 08 de septiembre de 2026
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China

China lanza advertencia a Estados Unidos: dice que sus "intereses financieros" en Venezuela están "protegidos por el derecho internacional"

septiembre 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Xi Jinping, presidente de China / Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Fotos: EFE
Xi Jinping, presidente de China / Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Fotos: EFE
La vocería del Ministerio de Relaciones Exteriores del país asiático pidió evitar cualquier forma de "injerencia" en los vínculos bilaterales.

China advirtió a Estados Unidos que sus inversiones e intereses financieros en Venezuela están protegidos por el derecho internacional y las legislaciones del país suramericano y del país asiático.

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Durante una conferencia de prensa, la portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Mao Ning, afirmó que la cooperación entre Beijing y Caracas “no guarda relación alguna con terceros”.

Asimismo, pidió evitar cualquier forma de “injerencia” en los vínculos bilaterales por parte de la Unión Americana.

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A inicios del mes en curso y tras el reciente acuerdo energético entre Caracas y Washington, China exigió que se protejan los derechos e intereses legítimos de sus empresas en los campos petroleros de Venezuela.

La vocería del Ministerio de Relaciones Exteriores de China sostuvo que la cooperación existente y las inversiones de empresas estatales como Sinopec y CNPC deben ser respetadas conforme al derecho internacional.

El pacto, impulsado por Donald Trump y el régimen en cabeza de Delcy Rodríguez, otorga a Washington el control sobre una parte sustancial de las reservas y prevé el desarrollo de campos estratégicos a largo plazo.

Ante esto, el gobierno chino mantiene un seguimiento cercano ante el "temor" de que la reestructuración del control operativo y de las exportaciones de crudo afecte los proyectos de la nación asiática.

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La jefe encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, aseveró que el reciente acuerdo petrolero firmado con Estados Unidos mantiene la propiedad y soberanía de Venezuela sobre sus recursos.

"Hay algo que debe quedar claro: Venezuela conserva la propiedad y la soberanía de sus recursos", indicó Rodríguez.

El acuerdo contempla la explotación de 17 yacimientos petroleros con aproximadamente 65 mil millones de barriles de crudo.

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