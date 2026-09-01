De la Espriella ordenó atención para la niña de 3 años que depende de ventilador mecánico: "Carla, escuché tu voz"

La historia de Carla Helena Parejo, una niña de 3 años y 7 meses que permanece hospitalizada desde hace aproximadamente un año y cuatro meses, llegó hasta el presidente Abelardo De La Espriella, después de que su madre le pidiera ayuda, a través de un video, para garantizar los servicios médicos que requiere su hija.

La menor presenta una condición de salud compleja y, según relató su madre, tiene traqueostomía, gastrostomía y depende de un ventilador mecánico y de oxígeno para sobrevivir. La mujer aseguró que durante meses ha solicitado a Nueva EPS las autorizaciones necesarias para continuar con el tratamiento de su hija y manifestó sentirse agotada por la falta de respuestas.

“Carla no puede hablar para pedir ayuda, por eso hoy hablo yo por ella como mamá”, detalló la madre.

Ante este llamado de auxilio, el presidente Abelardo De La Espriella aseguró que había conocido la situación de la menor y afirmó que dio instrucciones para que recibiera atención “con todas las garantías y sin más dilaciones”. También señaló que la ministra de Salud, Ana María Vesga, estaba al tanto del caso.

“Carla, escuché tu voz a través de tu valiente mamá”, manifestó el mandatario.

Tras el pronunciamiento presidencial, Nueva EPS informó que la menor ya venía recibiendo atención y seguimiento por parte de su equipo de salud.

La entidad explicó que, como parte de la continuidad del proceso médico, la menor fue valorada previamente por un equipo especializado del prestador Preventiva IPS, que será el encargado de brindar la atención domiciliaria.

Según Nueva EPS, este equipo médico ya fue presentado ante la madre de Carla para avanzar en el proceso de traslado y garantizar que la menor pueda continuar con los cuidados que necesita.

Asimismo, la EPS agregó que este martes comenzó el proceso de acople del ventilador mecánico. La salida de la niña hacia su domicilio dependerá de su evolución y de sus condiciones clínicas.

“De acuerdo con la evolución y las condiciones clínicas de la menor, daremos el respectivo traslado a su domicilio”, señaló la entidad.

Cabe resaltar que la situación médica de Carla no es nueva. Desde hace aproximadamente un año, medios locales señalaban que la niña padecía síndrome de Arnold-Chiari, una malformación cerebral que había afectado su movilidad en la zona de la cadera y las piernas.

Su madre, Geno Paola, se había trasladado desde Santa Marta hasta Medellín, buscando que su hija pudiera acceder a atención especializada y a los equipos médicos que necesitaba. La situación también tuvo un impacto económico para la familia, pues la mujer relató que dejó de trabajar para dedicarse al cuidado permanente de Carla.

Finalmente, el nuevo llamado de la familia y la intervención del Gobierno derivaron en una respuesta pública de Nueva EPS, que sostiene que la atención de la menor ya estaba en curso y que se encuentra avanzando el proceso para garantizar su cuidado en casa.