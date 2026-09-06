La dura advertencia que lanzó el congresista republicano Mario Díaz-Balart contra la dictadura castrista en Cuba: "Ese régimen está muerto"

El congresista republicano Mario Díaz-Balart aseguró en entrevista exclusiva con NTN24 que el régimen castrista en Cuba colapsará antes de que finalice el actual mandato presidencial de Donald Trump. El legislador sostiene que la estrategia de máxima presión implementada por Washington podría precipitar el fin del régimen de la isla. "Yo creo que Raúl Castro, igual que el régimen, básicamente ya están muertos", dijo en relación a la salud del exjefe del régimen.