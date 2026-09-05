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Sábado, 05 de septiembre de 2026
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Bolivia

Las impactantes imágenes que dejaron dos explosiones en una guarnición militar de Bolivia: se reportan al menos 14 desaparecidos, dos muertos y decenas de heridos

septiembre 5, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP
Explosiones en Bolivia - AFP
Explosiones en Bolivia - AFP
Las detonaciones se produjeron la tarde del viernes en el Regimiento Bolívar de la localidad de Viacha.

El Ministerio de Defensa de Bolivia presentó un nuevo balance sobre las dos explosiones en un recinto militar que dejaron dos muertos, más de 80 heridos y al menos 14 personas desaparecidas.

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Las detonaciones se produjeron la tarde del viernes en el Regimiento Bolívar de la localidad de Viacha, a 30 kilómetros al suroeste de La Paz.

Aunque los decesos y heridos habían sido confirmados la noche del viernes por el ministerio de Defensa, este sábado un jefe militar dio la lista actualizada de personas que faltan por encontrar.

"Catorce uniformados que se encontraron en el sector afectado por las dos explosiones registradas en el centro militar de Viacha no fueron localizados hasta el momento", señaló en un comunicado el coronel Antonio Amaru, comandante del recinto Bolívar.

Cabe mencionar que un primer reporte del gobierno sobre personas desaparecidas mencionó el número de siete, pero ahora se fijó en 14.

Se trata de un sargento, funcionario de las Fuerzas Armadas, y 13 conscriptos de 18 y 19 años que realiza un año de servicio militar, obligatorio en Bolivia.

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Imágenes muestran paredes destruidas de la guarnición militar, así como escombros en las calles, postes metálicos de luz doblados, árboles derribados, casas de ventanas con vidrios rotos y familiares que aún esperan una versión oficial de cuál es la situación de los desaparecidos.

El coronel Amaru señaló que "las labores de búsqueda, rescate y remoción de escombros continúan en el área afectada".

Aún se investigan las causas del incidente.

Sin embargo, Ernesto Justiniano, ministro de Defensa, dijo en un informe del viernes que la primera explosión habría involucrado "pólvora negra, correspondiente a material pirotécnico almacenado en el lugar" y la segunda "de mucha mayor magnitud" con elementos que se indagan.

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