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"Aprenderán por las malas": aumenta la mano dura de EE. UU. contra el régimen de Cuba con más sanciones

septiembre 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Desde este 30 de septiembre de 2026 entra en vigor un nuevo paquete de sanciones de Estados Unidos contra la dictadura castrista de Miguel Díaz-Canel en Cuba. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), adscrita al Departamento del Tesoro, apunta esta vez al sector privado, una decisión que revierte permisos que había otorgado la Administración del entonces presidente Joe Biden en 2024.

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