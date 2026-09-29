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Martes, 29 de septiembre de 2026
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Caracas

Desarticulan banda que operaba en alcantarillas para sustraer cableado eléctrico y telefónico en Caracas

septiembre 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Hombre agachado cerca de una alcantarilla / Unidad del CICPC - Fotos de referencia: EFE
Hombre agachado cerca de una alcantarilla / Unidad del CICPC - Fotos de referencia: EFE
El CICPC sostuvo que "los sospechosos ingresaban a tanquillas, alcantarillas y otros espacios subterráneos de la capital para cortar y extraer los cables".

Una banda delictiva que operaba en alcantarillas para sustraer cableado eléctrico y telefónico en Caracas fue desarticulada.

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Así lo comunicó el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).

Según el informe, "fueron detenidos seis hombres que formaban parte de célula criminal conocida como 'Los Topos de la Chatarra Roja'".

Asimismo, el organismo sostuvo que "los sospechosos ingresaban a tanquillas, alcantarillas y otros espacios subterráneos de la capital para cortar y extraer los cables".

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Además, detalló que "posteriormente, el material era trasladado a chatarrerías, donde presuntamente era vendido".

Las autoridades señalaron que "tales acciones habrían provocado interrupciones en los servicios eléctricos y telefónicos de distintos sectores de Caracas".

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Durante el procedimiento, los funcionarios habrían recuperado varios sacos que contenían cables y retuvieron vehículos que, según las investigaciones, habrían sido adquiridos con el dinero obtenido de la presunta actividad ilícita.

Los seis hombres quedaron a disposición del Ministerio Público, organismo que continuará con las investigaciones y determinará las responsabilidades correspondientes.

 

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