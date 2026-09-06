El video de Karol G “farmeando aura” al saber que tiene una de sus canciones de número 1 en el Top Global de Spotify

Carolina Giraldo Navarro, mejor conocida como Karol G, está de plácemes con su nuevo álbum ‘No Me Arrepiento de Sentir Tanto’, que fue lanzado el pasado 7 de agosto y de inmediato se ubicó en las primeras posiciones de los ranking musicales más importantes del mundo como Billboard.

En ese nuevo material discográfico destacó de inmediato su canción ‘Bby Wow’ en la que la colombiana cuenta con la participación de los artistas españoles Judeline y Rusowsky, y ya es tendencia mundial.

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‘Bby Wow’ es la canción número 1 del Top 50 Global de Spotify, también es la número1 del Hot Latin Song de Billboarda y está en el puesto 5 del Billboard Global 200 y es 29 en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos, un tota éxito.

Recientemente el amigo de Karol G, Daiky Gamboa, publicó un video en su cuenta de Instagram viajando en un vehículo junto con la ‘Bichota’, interpretando la canción del moneto y dejando un mensaje para los fans: “Farmeando aura con la canción del momento”.

En el clip se les observa cantando la canción y haciendo los movimientos de la tendencia que se ha tomado las redes sociales entre los jóvenes. “Si me preguntan, eso es lo significa verdaderamente farmear aura”, dice la cantante paisa mientras baila feliz por tener la canción del momento.

Los comentarios, por su puesto, no se hicieron esperar: “1000 de aura”, “y dicen que no la está rompiendo el nuevo álbum de Karol G”, “es mi favorita del álbum”, “la verdadera aura”, “Karol G con esa canción se inventó el aura”, “el aura le pide permiso a Carolina”, entre otros.

El video de Karol G y Daiky Gamboa "farmeando aura":