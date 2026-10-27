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Martes, 27 de octubre de 2026
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Comando Sur

"Ataque letal y cinético contra una embarcación rápida": Comando Sur revela imágenes de ataque contra "narcolancha", este martes, que dejó cinco muertos

octubre 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Imágenes del ataque- Red Social X
Imágenes del ataque- Red Social X
El Gobierno de Trump asegura que estas acciones contemplan frenar las redes de narcotráfico y combatir a grupos que ven como organizaciones terroristas.

El Comando Sur anunció un nuevo ataque, en el que murieron cinco personas, contra una embarcación que vinculó con actividades de narcotráfico.

La operación hace parte de la campaña militar impulsada por el presidente Donald Trump contra embarcaciones que Washington vincula con el tráfico de drogas en aguas de América Latina.

Según el comunicado oficial, la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental ejecutó el bombardeo tras recibir información de inteligencia que, según las autoridades norteamericanas, confirmaba la participación de la embarcación en actividades de narcotráfico.

“La Fuerza de Tarea Conjunta Hemisferio Occidental ejecutó un ataque letal y cinético contra una embarcación rápida que operaba a lo largo de rutas establecidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental. La inteligencia confirmada reveló la participación activa de la embarcación en el narcotráfico. La operación mató a cinco narco-terroristas”, señaló el Comando Sur en una publicación en la red social X.

No obstante, el Ejército no precisó las coordenadas del ataque, la nacionalidad de los fallecidos ni el país al que podría haber pertenecido la lancha.

El Comando Sur difundió un video en el que se puede ver una pequeña lancha sobre el agua antes de que una explosión la alcance.

La operación se suma a una ofensiva que inició en septiembre de 2025 y que incluyó ataques contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental. El Gobierno de Trump asegura que estas acciones contemplan frenar las redes de narcotráfico y combatir a grupos que ven como organizaciones terroristas.

Con el nuevo bombardeo, los recuentos disponibles sitúan en al menos 238 las personas muertas en esta campaña, pese a que las cifras varían según la fuente y la actualización de los registros. Las operaciones documentadas superan los 70 ataques.

El ataque del martes fue el primero de esta serie desde el 4 de octubre, cuando cuatro personas fallecieron en una operación contra una embarcación en el Caribe.

La Administración Trump ha defendido los bombardeos al argumentar que Estados Unidos mantiene un conflicto armado en contra de organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico.

Sin embargo, la legalidad de las operaciones ha sido cuestionada por especialistas en derecho internacional, organizaciones de derechos humanos y legisladores, debido a la falta de información pública que deje establecer las circunstancias de cada ataque y determinar si el uso de fuerza letal estaba justificado.

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