¿La presencia de María Corina en Venezuela es una presión para tener elecciones presidenciales?

Este martes María Corina sostuvo dos reuniones clave desde la sede del partido Vente Venezuela en Bejucal, Caracas: un encuentro con familiares de presos políticos y activistas de derechos humanos, seguido de una reunión con dirigentes de la Plataforma Unitaria y otras alianzas opositoras. Para hablar sobre este tema, César Báez, periodista de Reason Magazine, conversó con el programa La Tarde de NTN24.