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Martes, 27 de octubre de 2026
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Regreso María Corina Machado
Programa: La Tarde

¿La presencia de María Corina en Venezuela es una presión para tener elecciones presidenciales?

octubre 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Este martes María Corina sostuvo dos reuniones clave desde la sede del partido Vente Venezuela en Bejucal, Caracas: un encuentro con familiares de presos políticos y activistas de derechos humanos, seguido de una reunión con dirigentes de la Plataforma Unitaria y otras alianzas opositoras. Para hablar sobre este tema, César Báez, periodista de Reason Magazine, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

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