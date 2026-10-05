Tres personas perdieron la vida tras caer una camioneta por un barranco de la carretera Trasandina en el estado Mérida

Un accidente de tránsito registrado el pasado domingo 4 de octubre dejó tres personas fallecidas, entre ellas una bebé de 16 meses, en el estado Mérida, Venezuela.

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El siniestro ocurrió cerca de las seis de la tarde, cuando una camioneta Ford Tritón F-350 perdió el control y se precipitó por un barranco en la carretera Trasandina, específicamente en el sector Curva de los Jóvenes, entre Los Potreritos y Los Frailes, en la vía hacia el municipio Pueblo Llano.

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Las víctimas mortales fueron identificadas como Robert Villamizar Pérez, de 29 años; Yuleiby Villamizar, de 34; y una bebé de 16 meses.

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En el accidente también resultó lesionada Carla López, de 22 años, quien sufrió politraumatismos.

Hasta el momento, las autoridades adelantan las investigaciones para determinar las causas del accidente.

La Carretera Trasandina (Troncal 7) en el estado Mérida es la vía principal que recorre los Andes venezolanos.

Aunque en Venezuela no existen cifras oficiales respecto al índice de accidentes de tránsito, según el informe anual consolidado de la ONG Observatorio de Seguridad Vial (OSV), en el país suramericano se registraron 3.704 siniestros viales durante el año 2025.