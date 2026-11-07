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Sábado, 07 de noviembre de 2026
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Atentado terrorista

Ataque terrorista con drones a Cantón Militar en Colombia dejó tres militares muertos y ocho heridos de gravedad

noviembre 7, 2026
Por: Saúl Montes
Ataque con drones - Canva
Ataque con drones - Canva
El Ejército catalogó el ataque como una “grave vulneración del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y de los Derechos Humanos”.

Este sábado 7 de noviembre se registró un ataque terrorista perpetrado con drones cargados de explosivos contra las instalaciones del Cantón Militar en Santa Rosa, sur de Bolívar, Colombia.

El acto, que fue rechazado y condenado por el presidente Abelardo de la Espriella, dejó soldados muertos y heridos, según el reporte inicial del mandatario.

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“Hombres que sirven con honor a Colombia y que fueron víctimas de quienes pretenden sembrar el terror y desafiar la autoridad del Estado”, detalló De la Espriella.

Ante el hecho, el Gobierno De la Espriella ordenó intensificar las operaciones para identificar, perseguir y capturar a los responsables de dicho ataque

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“A quienes están detrás de este atentado les digo con absoluta claridad: ¡SE LES ACABÓ LA GUACHAFITA! NO TENDRÁN ESCONDITE NI TREGUA. LOS VAMOS A PERSEGUIR CON TODA LA FUERZA LEGÍTIMA DEL ESTADO HASTA DESMANTELAR SUS ORGANIZACIONES CRIMINALES Y LLEVARLOS ANTE LA JUSTICIA!”, sentenció.

Según informes preliminares de las autoridades sobre el suceso, los artefactos impactaron el sitio de tropa a la hora del almuerzo.

En un mensaje en X, el Ejército catalogó el ataque como una “grave vulneración del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y de los Derechos Humanos”.

“Como consecuencia de esta acción criminal, lamentablemente, tres de nuestros uniformados fueron asesinados, ocho más resultaron heridos de gravedad y otros integrantes de la institución resultaron afectados y reciben atención médica en diferentes centros asistenciales”, detalló.

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