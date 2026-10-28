NTN24
Miércoles, 28 de octubre de 2026
Miércoles, 28 de octubre de 2026
Régimen venezolano

Mientras Trump sostiene que Venezuela le regaló "un millón de barriles de petróleo", Delcy dice que "no hay un solo barril de petróleo que salga del país sin que se pague"

octubre 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump, presidente de EE. UU. / Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Fotos: EFE
Donald Trump, presidente de EE. UU. / Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Fotos: EFE
Durante su intervención, Rodríguez defendió los "acuerdos internacionales" alcanzados por su "administración".

La jefe encargada del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó que todas las exportaciones de petróleo, gas y oro del país reciben el "pago correspondiente".

o

Según sostuvo durante una actividad en Guacara, estado Carabobo, los recursos obtenidos "se destinan al bienestar de la población".

o

Durante su intervención, Rodríguez defendió los "acuerdos internacionales" alcanzados por su "administración" y aseguró que las operaciones comerciales de estos recursos naturales se realizan bajo condiciones de pago.

"Cada acuerdo internacional lo firmamos por nuestro pueblo", expresó la sucesora del dictador Nicolás Maduro.

"No hay un solo barril de petróleo que salga de este país sin que se pague, ni una sola molécula de gas que se venda que no se pague. No hay un solo gramo de oro que no se pague", acotó.

En contraste, horas antes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comunicó que su país recibirá un millón de barriles de petróleo venezolano.

o

Ante varios periodistas, el titular de la Casa Blanca expresó: “Tomamos el control de Venezuela con gran éxito".

"Me han enviado como regalo un cargamento de un millón de barriles de petróleo y se lo voy a dar a los Estados Unidos", prosiguió el jefe de Estado.

“Vamos a aceptar un millón de barriles de petróleo”, recalcó el gobernante de la Unión Americana.

Haciendo a un lado estas "declaraciones cruzadas", el acuerdo petrolero entre Washington y Caracas, anunciado a finales de agosto de 2026, otorga a la administración Trump el control y acceso preferente a parte significativa de los recursos energéticos del país suramericano.

Temas relacionados:

Régimen venezolano

Delcy Rodríguez

Petróleo

Donald Trump

Barriles de petróleo

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Siento repulsión": Felipe González sobre presencia de Delcy Rodríguez en escenarios internacionales

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es una María Corina recargada": esposa de Perkins Rocha tras encuentro con la líder democrática

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Movimiento aéreo sobre el Arco Minero: aviones venezolanos y de EE. UU. volaron al sur de Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jefferson Beltrán

En un perturbador audio clandestino revelan impensables torturas que sucedieron en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Las grabaciones y los textos serán claves en investigación del choque de trenes en España

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Desafiante panorama de América Latina: gobiernos heredaron crisis políticas y económicas que dejaron sus predecesores de izquierda

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios forestales en Colombia: restaurar los ecosistemas va más allá de sembrar árboles

Ver más

Videos

Ver más
Mario Díaz-Balart | Foto: EFE
Mario Díaz-Balart

"El régimen en Venezuela tenía la orden de asesinar a Marco Rubio": congresista Mario Díaz-Balart advierte sobre siniestro plan contra el secretario de Estado de EE. UU.

El candidato a la presidencia de Brasil, Flávio Bolsonaro-Foto: EFE
Brasil

Departamento de Estado confirma a NTN24 que expedirá visas a Flávio Bolsonaro y a su familia, y que autorizará su ingreso a EE. UU.

El fallido tarimazo de Delcy Rodríguez en Venezuela / FOTO: Captura de pantalla
Delcy Rodríguez

El corrupto tarimazo de Delcy Rodríguez: la jefe del régimen pagó buses para mostrar un supuesto apoyo

Foto: La Noche ONU
Estados Unidos - Cuba

Gritos y tensión | Así fue el impactante choque entre EE. UU. y Cuba en la ONU: fuerte agresión de la delegación del régimen

Foto: La Noche
Estados Unidos - Cuba

¿Dónde están los poderosos buques de EE. UU. que podrían ocuparse del régimen de Cuba como lo dijo Trump?

Más de Actualidad

Ver más
Explosión de transformadores en Carabobo, Venezuela - Fotos: X
Apagones

Momentos de tensión en La Isabelica, Carabobo: tras explosión de transformadores, los habitantes salieron a protestar

Abelardo de la Espriella | Foto: AFP
Abelardo de la Espriella

Implacables acciones: la advertencia de Abelardo de la Espriella a criminales tras capturas en Colombia

Dgcim / AVN
DGCIM

Denuncian que funcionarios del DGCIM buscan apropiarse de apartamento de coronel detenido en Venezuela

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Debate presidencial hunde a Lula y consolida a Bolsonaro

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela: La libertad no se tutela, se conquista

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Explosión de transformadores en Carabobo, Venezuela - Fotos: X
Apagones

Momentos de tensión en La Isabelica, Carabobo: tras explosión de transformadores, los habitantes salieron a protestar

Abelardo de la Espriella | Foto: AFP
Abelardo de la Espriella

Implacables acciones: la advertencia de Abelardo de la Espriella a criminales tras capturas en Colombia

Dgcim / AVN
DGCIM

Denuncian que funcionarios del DGCIM buscan apropiarse de apartamento de coronel detenido en Venezuela

Regreso de María Corina Machado a Venezuela - Foto: EFE
Regreso María Corina Machado

Claudia Macero asegura que tras el regreso de María Corina Machado a Venezuela está previsto un trabajo "firme de acompañamiento a la transición" en alianza con EE. UU.

Ejército de Colombia rescató a tres menores - Ejército Nacional de Colombia
Ejército de Colombia

Ejército de Colombia rescató a tres menores vinculados presuntamente a bloque de las disidencias de las Farc

Recate de 13 niños en Curitiba, Brasil - Foto: EFE
Brasil

Policía rescata a 13 niños tomados como rehenes en jardín en Brasil y mata al secuestrador

Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula Da Silva - Foto AFP
Elecciones en Brasil

"Hay una ligera ventaja de Bolsonaro": exembajadora de Venezuela en Brasil sobre segunda vuelta presidencial

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023