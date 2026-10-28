Mientras Trump sostiene que Venezuela le regaló "un millón de barriles de petróleo", Delcy dice que "no hay un solo barril de petróleo que salga del país sin que se pague"

La jefe encargada del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó que todas las exportaciones de petróleo, gas y oro del país reciben el "pago correspondiente".

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Según sostuvo durante una actividad en Guacara, estado Carabobo, los recursos obtenidos "se destinan al bienestar de la población".

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Durante su intervención, Rodríguez defendió los "acuerdos internacionales" alcanzados por su "administración" y aseguró que las operaciones comerciales de estos recursos naturales se realizan bajo condiciones de pago.

"Cada acuerdo internacional lo firmamos por nuestro pueblo", expresó la sucesora del dictador Nicolás Maduro.

"No hay un solo barril de petróleo que salga de este país sin que se pague, ni una sola molécula de gas que se venda que no se pague. No hay un solo gramo de oro que no se pague", acotó.

En contraste, horas antes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comunicó que su país recibirá un millón de barriles de petróleo venezolano.

Ante varios periodistas, el titular de la Casa Blanca expresó: “Tomamos el control de Venezuela con gran éxito".

"Me han enviado como regalo un cargamento de un millón de barriles de petróleo y se lo voy a dar a los Estados Unidos", prosiguió el jefe de Estado.

“Vamos a aceptar un millón de barriles de petróleo”, recalcó el gobernante de la Unión Americana.

Haciendo a un lado estas "declaraciones cruzadas", el acuerdo petrolero entre Washington y Caracas, anunciado a finales de agosto de 2026, otorga a la administración Trump el control y acceso preferente a parte significativa de los recursos energéticos del país suramericano.