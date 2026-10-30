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“Sigue el jefe de la banda”: Fico Gutiérrez, alcalde de Medellín, celebró la decisión del juez de enviar a Miguel Quintero, hermano de Daniel Quintero, a la cárcel

octubre 30, 2026
Por: Redacción NTN24
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez-Foto: EFE
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez-Foto: EFE
Gutiérrez también lanzó señalamientos y lo hizo con la frase: “Sigue el jefe de la banda”. Además, manifestó que espera que las autoridades avancen en las demás actuaciones judiciales relacionadas con el caso.

La situación judicial de Miguel Andrés Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, tuvo un nuevo giro este viernes 30 de octubre, luego de que un juez de segunda instancia revocara la detención domiciliaria que cumplía y ordenara su reclusión en un establecimiento carcelario.

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La decisión fue celebrada por el actual alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien se pronunció a través de su cuenta de X y aseguró que el cambio en la medida de aseguramiento representa un avance en el proceso judicial que enfrenta el hermano del exmandatario.

“¡Miguel Quintero, hermano de Daniel Quintero, para la cárcel! Se empieza a hacer justicia”, escribió el mandatario, quien explicó que la Alcaldía había apelado la decisión inicial que le permitió al investigado permanecer privado de la libertad en su lugar de residencia.

Gutiérrez también lanzó señalamientos y lo hizo con la frase: “Sigue el jefe de la banda”. Además, manifestó que espera que las autoridades avancen en las demás actuaciones judiciales relacionadas con el caso.

La decisión judicial fue adoptada por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Medellín, que resolvió los recursos de apelación contra la medida impuesta el pasado 2 de octubre por el Juzgado 27 Penal Municipal con Función de Control de Garantías. El despacho determinó que Miguel Quintero deberá cumplir la detención preventiva en un centro de reclusión y ordenó expedir la correspondiente boleta de encarcelamiento.

¿Por qué investigan a Miguel Quintero?

El hermano del exalcalde está vinculado a una investigación por el presunto direccionamiento irregular de seis contratos celebrados entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí.

De acuerdo con la Fiscalía, los contratos, relacionados con el fortalecimiento de las capacidades del organismo de socorro y el suministro de elementos de protección y kits de bioseguridad durante la pandemia, habrían generado un detrimento patrimonial superior a los 2.481 millones de pesos.

Por estos hechos, Miguel Quintero fue imputado por los presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. La investigación señala que habría intervenido en el direccionamiento de los procesos contractuales, aunque no era el funcionario encargado de suscribirlos.

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El caso se remonta a la administración de Daniel Quintero en Medellín, periodo en el que se habrían presentado las irregularidades investigadas. Por ahora, el proceso penal continúa y la nueva decisión modifica el lugar donde Miguel Quintero debe cumplir la medida de aseguramiento, sin que esto represente una condena.

La decisión judicial también se produce después de que la Fiscalía y la representación de las víctimas cuestionaran que el procesado permaneciera en su domicilio mientras avanzaba la investigación. Entre los argumentos expuestos por el juez se encuentran los riesgos relacionados con una posible obstrucción a la justicia y la influencia que podría ejercer sobre personas vinculadas al proceso.

De esta manera, Miguel Quintero deberá permanecer en un establecimiento penitenciario mientras continúa el proceso en su contra, que también ha puesto bajo escrutinio los contratos celebrados durante la administración de su hermano en Medellín.

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