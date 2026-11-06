De la Espriella publicó imágenes de la expulsión de 80 extranjeros: "A Colombia no se viene a delinquir"

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, confirmó este viernes 6 de noviembre la expulsión de 80 ciudadanos extranjeros que permanecían en Bogotá y registraban antecedentes relacionados con distintas conductas delictivas, además de acumular más de 1.100 medidas correctivas por comportamientos contrarios a la convivencia.

A través de su cuenta oficial en la red social X, el mandatario informó que el procedimiento fue ejecutado por Migración Colombia, la Fuerza Pública y la Alcaldía de Bogotá, mediante una intervención desarrollada en 15 localidades de la capital colombiana.

Del mismo modo, el jefe de Estado aseguró que diez de los extranjeros expulsados fueron capturados por las autoridades venezolanas al ingresar a ese país, debido a que tenían órdenes de detención vigentes en su contra.

“¡80 extranjeros que vinieron a delinquir a Bogotá fueron expulsados de Colombia! ¡A nuestro país se viene a respetar la ley, no a burlarse de ella!”, expresó el mandatario.

Según explicó, las personas expulsadas acumulaban más de 1.100 medidas correctivas y registraban antecedentes relacionados con hurto, tráfico de estupefacientes, extorsión, concierto para delinquir, porte de armas cortopunzantes, consumo de sustancias psicoactivas e irrespeto a la autoridad.

En el mismo sentido, el presidente señaló que la operación responde a una directriz de su administración para reforzar los controles migratorios y actuar contra ciudadanos extranjeros vinculados con actividades delictivas.

“He dado una instrucción clara: quienes vengan a Colombia a delinquir no pueden encontrar refugio en nuestro territorio”, afirmó.

Asimismo, De la Espriella sostuvo que su Gobierno mantiene una política de apertura hacia los migrantes que cumplen las leyes y contribuyen al desarrollo económico y social del país.

“Nuestro país tiene las puertas abiertas para los extranjeros que llegan a trabajar honradamente, respetar nuestras leyes y aportar al progreso de nuestra nación”, manifestó.

Finalmente, advirtió que las autoridades continuarán aplicando medidas contra quienes incurran en actividades ilícitas.

“A quienes pretendan utilizar nuestro territorio para delinquir les advierto: ¡En la era del tigre, Colombia no es refugio de criminales!”, enfatizó.