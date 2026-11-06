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Abelardo de la Espriella

De la Espriella publicó imágenes de la expulsión de 80 extranjeros: "A Colombia no se viene a delinquir"

noviembre 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Abelardo de la Espriella (AFP)
Abelardo de la Espriella (AFP)
Según explicó, las personas expulsadas acumulaban más de 1.100 medidas correctivas y registraban antecedentes relacionados con hurto, tráfico de estupefacientes, extorsión, concierto para delinquir y otros delitos.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, confirmó este viernes 6 de noviembre la expulsión de 80 ciudadanos extranjeros que permanecían en Bogotá y registraban antecedentes relacionados con distintas conductas delictivas, además de acumular más de 1.100 medidas correctivas por comportamientos contrarios a la convivencia.

A través de su cuenta oficial en la red social X, el mandatario informó que el procedimiento fue ejecutado por Migración Colombia, la Fuerza Pública y la Alcaldía de Bogotá, mediante una intervención desarrollada en 15 localidades de la capital colombiana.

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Del mismo modo, el jefe de Estado aseguró que diez de los extranjeros expulsados fueron capturados por las autoridades venezolanas al ingresar a ese país, debido a que tenían órdenes de detención vigentes en su contra.

¡80 extranjeros que vinieron a delinquir a Bogotá fueron expulsados de Colombia! ¡A nuestro país se viene a respetar la ley, no a burlarse de ella!”, expresó el mandatario.

Según explicó, las personas expulsadas acumulaban más de 1.100 medidas correctivas y registraban antecedentes relacionados con hurto, tráfico de estupefacientes, extorsión, concierto para delinquir, porte de armas cortopunzantes, consumo de sustancias psicoactivas e irrespeto a la autoridad.

En el mismo sentido, el presidente señaló que la operación responde a una directriz de su administración para reforzar los controles migratorios y actuar contra ciudadanos extranjeros vinculados con actividades delictivas.

“He dado una instrucción clara: quienes vengan a Colombia a delinquir no pueden encontrar refugio en nuestro territorio”, afirmó.

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Asimismo, De la Espriella sostuvo que su Gobierno mantiene una política de apertura hacia los migrantes que cumplen las leyes y contribuyen al desarrollo económico y social del país.

Nuestro país tiene las puertas abiertas para los extranjeros que llegan a trabajar honradamente, respetar nuestras leyes y aportar al progreso de nuestra nación”, manifestó.

Finalmente, advirtió que las autoridades continuarán aplicando medidas contra quienes incurran en actividades ilícitas.

A quienes pretendan utilizar nuestro territorio para delinquir les advierto: ¡En la era del tigre, Colombia no es refugio de criminales!”, enfatizó.

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