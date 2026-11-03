Nuevo atentado con drones se registra en Colombia contra una estación de Policía en la vía Panamericana

Un nuevo hecho de violencia sacude el suroccidente de Colombia. En las últimas horas, se reportó un ataque con drones contra una estación de Policía ubicada en el corregimiento de El Remolino, en el corredor de la vía Panamericana, entre los departamentos de Nariño y Cauca.

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De acuerdo con la información preliminar conocida este martes 3 de noviembre, el ataque habría sido perpetrado por integrantes de las disidencias de las Farc, quienes utilizaron drones para lanzar artefactos explosivos contra las instalaciones policiales.

El primer balance señala que dos personas resultaron heridas como consecuencia de esta acción violenta. Sin embargo, hasta el momento no se cuenta con un reporte oficial ampliado que permita establecer la identidad de los afectados, la gravedad de sus lesiones o la magnitud de los daños ocasionados a la infraestructura.

Cabe resaltar que esta situación genera mayor preocupación debido a que este corredor vial ha sido escenario de diferentes acciones violentas atribuidas a organizaciones armadas ilegales. La utilización de drones representa un desafío adicional para las autoridades, pues se trata de dispositivos que permiten lanzar explosivos a distancia y atacar instalaciones de la Fuerza Pública.

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De hecho, el lunes 2 de noviembre, la Policía Nacional frustró un posible atentado contra el peaje de Cano Bajo, en jurisdicción de Chachagüí, Nariño. Durante el procedimiento fueron incautados 78 artefactos explosivos artesanales, con un peso aproximado de 117 kilogramos, que eran transportados en un vehículo particular. Una persona fue capturada.

Según la información divulgada por la Presidencia, el vehículo habría salido del corregimiento de El Remolino, en jurisdicción de Taminango, y tendría como destino las instalaciones del peaje. Las autoridades también señalaron que investigaban la posible participación del frente Franco Benavides, estructura vinculada a las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco.