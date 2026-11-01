¿Navidad para quién? Delcy Rodríguez adelanta las fiestas mientras crece la crisis económica

José Antonio Vega, coordinador de Vente Venezuela en España, analizó en NTN24 la situación económica, social y política que atraviesa Venezuela, en medio del anuncio del adelanto de las festividades navideñas. El dirigente cuestionó el modelo de gestión del país y sostuvo que el deterioro económico y el aumento de la pobreza responden, según su interpretación, a un proceso sostenido de destrucción institucional.