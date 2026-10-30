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Viernes, 30 de octubre de 2026
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María Corina Machado

Así fue el emotivo reencuentro de María Corina Machado y Corina Yoris, opositora a la que el régimen le impidió inscribir su candidatura presidencial

octubre 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Abrazo entre María Corina Machado y Corina Yoris - EFE y captura de pantalla de redes sociales
Abrazo entre María Corina Machado y Corina Yoris - EFE y captura de pantalla de redes sociales
El encuentro adquiere un significado especial por la relación política que ambas construyeron durante los últimos años. En 2024, cuando Machado estaba inhabilitada para competir en las elecciones presidenciales, propuso a Corina Yoris como candidata para representar la unidad democrática.

Un emotivo momento protagonizado por la líder de la democracia venezolana, María Corina Machado, y la académica Corina Yoris comenzó a circular en redes sociales. Las imágenes fueron compartidas por la propia Yoris, quien expresó su emoción por el encuentro y agradeció a las personas que registraron el momento y se lo hicieron llegar.

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"Ese momento es inolvidable. Gracias a quienes lo grabaron y me lo enviaron”, escribió Yoris en una publicación realizada este viernes 30 de octubre en su cuenta de X, junto con el registro audiovisual del encuentro.

El video muestra a varias personas acompañando a las dirigentes en medio de un ambiente de cercanía y emoción. La publicación rápidamente llamó la atención de los usuarios, que han seguido de cerca los acontecimientos relacionados con el regreso de Machado a territorio venezolano.

El encuentro adquiere un significado especial por la relación política que ambas construyeron durante los últimos años. En 2024, cuando Machado estaba inhabilitada para competir en las elecciones presidenciales, propuso a Corina Yoris como candidata para representar la unidad democrática. Sin embargo, su inscripción ante el Consejo Nacional Electoral no pudo concretarse.

Posteriormente, la oposición respaldó la candidatura de Edmundo González Urrutia, quien terminó enfrentándose al dictador Nicolás Maduro en los comicios del 28 de julio de ese año.

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Ahora, el reencuentro se produce en un momento particularmente significativo para la dirigencia opositora. María Corina Machado regresó a Venezuela el pasado 25 de octubre, después de permanecer cerca de diez meses fuera del país. Su llegada estuvo acompañada de muestras de respaldo de simpatizantes en distintas localidades y de una amplia atención pública.

Desde entonces, la dirigente ha protagonizado diferentes encuentros con integrantes de su entorno político y personas que la acompañaron durante su trayectoria opositora.

Finalmente, cabe resaltar que la publicación de Corina Yoris se suma a esos momentos que han marcado el regreso de Machado y que han quedado registrados en videos difundidos a través de las redes sociales.

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