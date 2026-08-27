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Jueves, 27 de agosto de 2026
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Nepal

Desgarradora imagen satelital de la avalancha en Nepal: paso fronterizo desapareció por completo

agosto 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto: Vantor
Foto: Vantor
Las repentinas inundaciones y deslizamientos de tierra dejan hasta ahora al menos 392 muertos y pueblos enteros arrasados.

Más de 24 horas después de la catastrófica avalancha, equipos de rescate siguen buscando a al menos 1.468 desaparecidos en la frontera entre Nepal y la región autónoma china de Tíbe.

Las repentinas inundaciones y deslizamientos de tierra dejan hasta ahora al menos 392 muertos y pueblos enteros arrasados.

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Ahora, en plenas labores de búsqueda, advierten del riesgo de nuevas inundaciones después de que una crecida de una fuerza arrolladora similar a la de un tsunami arrasó pueblos enteros, se tragara casas y derribara puentes y represas.

Un aterrador video de vigilancia tomado desde el lado chino muestra cómo, el miércoles por la mañana, un torrente de lodo y escombros engulle un edificio de varios pisos mientras decenas de personas corren para salvar sus vidas.

Autoridades de Nepal recuperaron los cuerpos de 389 personas y hay 910 desaparecidos, incluyendo 517 turistas extranjeros.

Del lado chino, en la región del Tíbet, donde está vetado el acceso a la prensa extranjera, reportan tres muertos por el desastre causado por "aludes de lodo" en el paso fronterizo de Gyirong e informaron que hay 558 personas desaparecidas, incluidos 260 extranjeros.

El Instituto Geológico de Estados Unidos (USGS) explicó que el destructivo torrente de agua y lodo fue provocado por el derrumbe parcial de un glaciar, de tal violencia que fue registrado como un "evento sísmico" de magnitud 5,2.

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Ahora, la compañía estadounidense Vantor, especializada en inteligencia espacial, observación de la Tierra y software, reveló imágenes satelitales del devastador fenómeno.

En una comparación exacta, los satélites revelan que lo que hace unos días fue un histórico y monumental complejo turístico desapareció por completo y quedó totalmente cubierto de una inmensa capa de lodo.

El paso fronterizo y su icónico edificio que se situaba en pleno valle, ya no existe, ahora hace parte de un apocalíptico escenario en el que parece que nunca hubiera estado allí.

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