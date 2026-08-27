Desgarradora imagen satelital de la avalancha en Nepal: paso fronterizo desapareció por completo

Más de 24 horas después de la catastrófica avalancha, equipos de rescate siguen buscando a al menos 1.468 desaparecidos en la frontera entre Nepal y la región autónoma china de Tíbe.

Las repentinas inundaciones y deslizamientos de tierra dejan hasta ahora al menos 392 muertos y pueblos enteros arrasados.

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Ahora, en plenas labores de búsqueda, advierten del riesgo de nuevas inundaciones después de que una crecida de una fuerza arrolladora similar a la de un tsunami arrasó pueblos enteros, se tragara casas y derribara puentes y represas.

Un aterrador video de vigilancia tomado desde el lado chino muestra cómo, el miércoles por la mañana, un torrente de lodo y escombros engulle un edificio de varios pisos mientras decenas de personas corren para salvar sus vidas.

Autoridades de Nepal recuperaron los cuerpos de 389 personas y hay 910 desaparecidos, incluyendo 517 turistas extranjeros.

Del lado chino, en la región del Tíbet, donde está vetado el acceso a la prensa extranjera, reportan tres muertos por el desastre causado por "aludes de lodo" en el paso fronterizo de Gyirong e informaron que hay 558 personas desaparecidas, incluidos 260 extranjeros.

El Instituto Geológico de Estados Unidos (USGS) explicó que el destructivo torrente de agua y lodo fue provocado por el derrumbe parcial de un glaciar, de tal violencia que fue registrado como un "evento sísmico" de magnitud 5,2.

Ahora, la compañía estadounidense Vantor, especializada en inteligencia espacial, observación de la Tierra y software, reveló imágenes satelitales del devastador fenómeno.

En una comparación exacta, los satélites revelan que lo que hace unos días fue un histórico y monumental complejo turístico desapareció por completo y quedó totalmente cubierto de una inmensa capa de lodo.

El paso fronterizo y su icónico edificio que se situaba en pleno valle, ya no existe, ahora hace parte de un apocalíptico escenario en el que parece que nunca hubiera estado allí.

ANTES:

Foto: Vantor

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