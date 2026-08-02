María Corina Machado habla sobre las negociaciones en Venezuela: "si lo que buscan es que yo ceda en el mandato, eso no va a pasar jamás"

Tras meses en el exilio, la líder de la democracia en Venezuela, María Corina Machado, rompió el silencio sobre la mesa de negociaciones entre el régimen venezolano y un sector de la oposición.

En la nueva mesa de diálogo ni María Corina ni Edmundo González participan, la razón detrás de esto la dio la Premio Nobel en una reciente entrevista con el periodista venezolano, Luis Olavarrieta.

María Corina Machado habló sobre su relación con Estados Unidos y si se ve siendo "reemplazada" por Delcy Rodríguez para liderar la transición en el país: "Esto no se trata de mí como persona, se trata de los venezolanos. Yo tengo excelente relaciones con funcionarios del gobierno de los Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos tiene mi número telefónico y me ha llamado cuando ha querido hablar conmigo".

"El 3 de enero se llevó a cabo un acto de justicia cuando el señor Nicolás Maduro fue llevado a enfrentar la justicia de Estados Unidos, algo necesario para iniciar el desmontaje de esta estructura criminal", añadió.

Pero enfatizó que si "hay diferencias en los tiempos y tiene que ver en la urgencia de la gente".

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Sobre las negociaciones, Machado dijo que "la gente es protagonista y vigilante", además de que ya no quieren más reuniones sino "resultados, hechos".

"El mandato está clarísimo: queremos ver a todos los presos políticos civiles y militares en sus casas, a todos los medios de comunicación diciendo la verdad sin miedo a que te vengan a censurarlos otra vez, queremos ver a todos los centros de tortura y organos represivos desmantelados"

"En medida que esto avance tendrá todo nuestro apoyo, que es donde yo estoy que es con la gente. Edmundo González y yo fuimos muy claros, que eso es lo que la gente exige", sentenció.

Y reclacó que "a mi no me consultaron. Nosotros habíamos hecho un planteamiento acá en Panamá, ese planteamiento no se escuchó y se optó por otro, entonces quienes lo promueven y participan en él son quienes deben de darle respuestas al país".

"Nosotros no vamos a obstaculizar. Todo lo que acerque al cumplimiento del mandato del 28 de julio tendrá nuestro apoyo", añadió.

Y puntualizó que no le cuesta armar consensos, como dicen algunos del régimen, pero que "si lo que buscan es que yo ceda en lo esencial, en los valores o en el mandato, eso no va a pasar jamás".