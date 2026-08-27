Llegó a Bucaramanga, tras un mes, el cuerpo de colombiano que murió por disparos de agente de ICE cuando estaba en su vehículo

Joan Sebastián Durán Guerrero, un colombiano de 26 años, recibió disparos durante un procedimiento del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en el estado de Maine, Estados Unidos.

El oriundo de Bucaramanga había viajado a Estados Unidos para trabajar y consolidar su futuro junto a su esposa y su hija de tres años.

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El procedimiento en el cual Durán Guerrero perdió la vida ocurrió en la mañana del lunes 13 de julio en Biddeford, una localidad ubicada al sur de Maine. La Fiscalía General de ese estado informó que los agentes cumplían una orden definitiva de expulsión contra otro migrante cuando intentaron detener al colombiano.

Según esa información, Durán intentó escapar en un vehículo y condujo en dirección hacia uno de los funcionarios. El agente del ICE respondió con disparos que le causaron la muerte.

El Portland Press Herald identificó el 16 de julio a David Michael Brouillette, de 37 años, como el agente del ICE que disparó y mató al colombiano en la intersección de las calles Pool y Hill, en Biddeford, Maine.

Karolina Rojas Álvarez, esposa de Durán Guerrero, pidió justicia por lo ocurrido y recordó a su esposo como un hombre dedicado a su familia, especialmente a su hija de tres años, quien lo acompañaba en el vehículo el día de su muerte.

Según sus allegados, en Maine, el hombre se dedicó a trabajos de limpieza y entregas, gracias a que contaba con autorización laboral y número del Seguro Social.

Asimismo, durante una rueda de prensa, el pasado 17 de julio, ante medios, su esposa relató el impacto que la muerte del joven de 26 años ha tenido en su familia. Aseguró que “aún no encuentro la forma de explicarle a la menor que su padre no regresará”.

Del mismo modo, ese mismo día, durante una audiencia en Maine, los padres de Joan Sebastián participaron junto a representantes de la comunidad y defensores de derechos de inmigrantes para exigir el esclarecimiento de las circunstancias.

Ahora bien, según información entregada por el diario regional Vanguardia, los restos del joven llegaron a la ciudad de Bucaramanga, tras 45 días del hecho. En medio del dolor de su esposa y su pequeña hija, la despedida comenzó en la Funeraria San Pedro, donde familiares, amigos y allegados se reunieron para velar el cuerpo.

Finalmente, se conoció que el sepelio estaría programado para la tarde de este jueves 27 de agosto en el Parque Memorial Tierra Santa, con una misa prevista en la Capilla San Pedro Apóstol.