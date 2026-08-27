NTN24
Jueves, 27 de agosto de 2026
Jueves, 27 de agosto de 2026
ICE

Llegó a Bucaramanga, tras un mes, el cuerpo de colombiano que murió por disparos de agente de ICE cuando estaba en su vehículo

agosto 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Llegaron a Colombia los restos del joven asesinado por ICE - Captura de pantalla de redes sociales
Llegaron a Colombia los restos del joven asesinado por ICE - Captura de pantalla de redes sociales
El sepelio estaría programado para la tarde de este jueves 27 de agosto en el Parque Memorial Tierra Santa, con una misa prevista en la Capilla San Pedro Apóstol.

Joan Sebastián Durán Guerrero, un colombiano de 26 años, recibió disparos durante un procedimiento del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en el estado de Maine, Estados Unidos.

El oriundo de Bucaramanga había viajado a Estados Unidos para trabajar y consolidar su futuro junto a su esposa y su hija de tres años.

o

El procedimiento en el cual Durán Guerrero perdió la vida ocurrió en la mañana del lunes 13 de julio en Biddeford, una localidad ubicada al sur de Maine. La Fiscalía General de ese estado informó que los agentes cumplían una orden definitiva de expulsión contra otro migrante cuando intentaron detener al colombiano.

Según esa información, Durán intentó escapar en un vehículo y condujo en dirección hacia uno de los funcionarios. El agente del ICE respondió con disparos que le causaron la muerte.

El Portland Press Herald identificó el 16 de julio a David Michael Brouillette, de 37 años, como el agente del ICE que disparó y mató al colombiano en la intersección de las calles Pool y Hill, en Biddeford, Maine.

Karolina Rojas Álvarez, esposa de Durán Guerrero, pidió justicia por lo ocurrido y recordó a su esposo como un hombre dedicado a su familia, especialmente a su hija de tres años, quien lo acompañaba en el vehículo el día de su muerte.

Según sus allegados, en Maine, el hombre se dedicó a trabajos de limpieza y entregas, gracias a que contaba con autorización laboral y número del Seguro Social.

o

Asimismo, durante una rueda de prensa, el pasado 17 de julio, ante medios, su esposa relató el impacto que la muerte del joven de 26 años ha tenido en su familia. Aseguró que “aún no encuentro la forma de explicarle a la menor que su padre no regresará”.

Del mismo modo, ese mismo día, durante una audiencia en Maine, los padres de Joan Sebastián participaron junto a representantes de la comunidad y defensores de derechos de inmigrantes para exigir el esclarecimiento de las circunstancias.

Ahora bien, según información entregada por el diario regional Vanguardia, los restos del joven llegaron a la ciudad de Bucaramanga, tras 45 días del hecho. En medio del dolor de su esposa y su pequeña hija, la despedida comenzó en la Funeraria San Pedro, donde familiares, amigos y allegados se reunieron para velar el cuerpo.

Finalmente, se conoció que el sepelio estaría programado para la tarde de este jueves 27 de agosto en el Parque Memorial Tierra Santa, con una misa prevista en la Capilla San Pedro Apóstol.

Temas relacionados:

ICE

Muerte

Inmigrantes

Inmigrantes en Estados Unidos

Migración ilegal

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Así fue el poderoso mensaje del Comando Sur de Estados Unidos a Colombia tras arribo del general Francis L. Donovan

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Bomba de tiempo en Venezuela? Aumenta descontento por el manejo del régimen frente a la crisis

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Estados Unidos endurece sus controles migratorios: la solicitud de visas y asilo será más rigurosa

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Caguaripano: la historia del capitán que no se doblegó a la dictadura y que permanece en prisión

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Aumenta la presencia militar de Estados Unidos en país cercano de Cuba: “El tablero es estratégico”

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Poder no es lo mismo que grandeza: así es como China ha confundido "miedo con legitimidad"

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

Ver más

Videos

Ver más
Impactantes imágenes de avalancha en Nepal - Foto captura videos
Nepal

Así se vio, desde diferentes ángulos, la impactante avalancha que arrasó a Nepal

Avalancha en Nepal | Foto: EFE
Nepal

Entre el lodo, hielo y el pánico: así se vivió la tragedia tras la impresionante avalancha en Nepal

Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia - EFE
Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella anuncia operación contra estructura de ‘Calarcá’ en Guaviare: reporta “ocho terroristas” muertos y la incautación de armas

Bandera de Nicaragua (EFE)
Nicaragua

Así como Venezuela soportó su economía en el petróleo, Nicaragua parece haber encontrado su propio salvavidas

Documento expone condescendencias del gobierno Petro a criminales en la cárcel - Foto: EFE/Canva
Gustavo Petro

Entre lujos y privilegios: así fueron tratados los criminales en la cárcel durante el gobierno Petro

Más de Actualidad

Ver más
Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera - Fotos: EFE
Diálogo

Con escepticismo: así ven los venezolanos el diálogo que se establecerá este 1 de agosto

Migrantes intentar ingresar a Ceuta (EFE)
Migración

Ceuta advierte "emergencia humanitaria" tras arribo de miles de migrantes desde Marruecos: así ha sido captada su masiva llegada a España

Jorge Rodríguez-Foto: EFE
Negociaciones

¿Diálogo o distracción? Sigue el debate sobre la negociación entre el régimen y la Asamblea 2015

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El poder no basta

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Brasil y México vuelven a defender los crímenes de la dictadura de Nicaragua

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Lionel Messi. Foto: EFE
Lionel Messi

Messi marcó su primer gol después del Mundial y su gesto tras la anotación conmovió al público: "No puede parar; ama mucho esto"

Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera - Fotos: EFE
Diálogo

Con escepticismo: así ven los venezolanos el diálogo que se establecerá este 1 de agosto

Gianni Infantino | Foto: EFE
Gianni Infantino

"A cada federación miembro se le garantizarán 20 millones de dólares": Infantino explica su propuesta de crear una filial privada para la FIFA

Migrantes intentar ingresar a Ceuta (EFE)
Migración

Ceuta advierte "emergencia humanitaria" tras arribo de miles de migrantes desde Marruecos: así ha sido captada su masiva llegada a España

Jorge Rodríguez-Foto: EFE
Negociaciones

¿Diálogo o distracción? Sigue el debate sobre la negociación entre el régimen y la Asamblea 2015

LeBron James y Luka Doncic| Foto: EFE
Baloncesto

LeBron James prepara el capítulo final de su carrera con un documental

Delcy Rodríguez - Foto EFE
Oro venezolano

El oro sobre la mesa: ¿Por qué el régimen busca recuperar 31 toneladas bloqueadas en Inglaterra?

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023