Bukele redobla su ofensiva armada en Haití: anunció base operativa en estadio de la selección y advirtió a pandilleros

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que su país establecerá una base operativa en el estadio Sylvio Cator, en Puerto Príncipe, después de que una operación conjunta tomara el control del recinto.

El mandatario hizo el anuncio este jueves 12 de noviembre en un mensaje en X, en el que también lanzó un ultimátum a las pandillas haitianas.

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Según el mandatario, la operación se realizó en virtud del acuerdo bilateral entre los gobiernos de Haití y El Salvador.

En ella participaron la Policía Nacional de Haití, las Fuerzas Armadas de Haití (FAd’H), la Fuerza de Tarea y las Fuerzas Especiales salvadoreñas. Bukele aseguró que lograron “tomar el control” del estadio y asegurar la zona.

Asimismo, el presidente explicó que la base permitirá “avanzar más adentro del territorio controlado por las bandas” y sostuvo que ahora las fuerzas aliadas tienen “la ventaja sobre el terreno”.

Luego se dirigió a los grupos armados. Exigió “con firmeza” que sus miembros abandonen la zona antes de que comience la ofensiva y advirtió que quienes se queden a combatir “tendrán que sufrir las consecuencias”. No dio fecha para esa ofensiva.

Un estadio en manos de las bandas desde 2024

Según los reportes, el Sylvio Cator, sede habitual de la selección haitiana, estaba bajo dominio de las pandillas desde febrero de 2024, principalmente de la coalición Viv Ansanm.

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Por eso Haití tuvo que jugar de local fuera del país, incluso en las eliminatorias al Mundial de 2026. La Policía haitiana informó que, tras recuperar el lugar, entregó su control a las fuerzas armadas salvadoreñas, que deberán garantizar la seguridad y consolidar el espacio.

Hallazgo de restos humanos

Bukele afirmó que durante la operación “encontramos varios cráneos humanos dentro del estadio”. El mensaje no precisa cuántos eran, su antigüedad ni a quiénes pertenecían, y hasta ahora no hay confirmación independiente ni datos oficiales sobre el hallazgo.

El Salvador tiene más de 2.000 soldados en Haití, el mayor contingente extranjero desde la Minustah, la misión de la ONU que estuvo en el país entre 2004 y 2017.

Su participación se intensificó tras la emboscada del 18 de octubre contra un vehículo con cuatro militares salvadoreños. Según Reuters, el Gobierno de Bukele presentó el despliegue como una operación de rescate. La magnitud de la presencia militar, las reglas de intervención y la cadena de mando han generado cuestionamientos.

Mientras tanto, la violencia sigue golpeando al país. La Binuh, la oficina de la ONU en Haití, registró al menos 1.167 muertos y 459 heridos entre julio y septiembre.