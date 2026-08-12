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Jueves, 13 de agosto de 2026
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La Guaira

Autoridades sanitarias mantienen monitoreo epidemiológico en La Guaira, Venezuela, para prevenir la propagación de enfermedades

agosto 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Médicos atienden a una mujer en La Guaira (Venezuela) - Foto de referencia: EFE
Médicos atienden a una mujer en La Guaira (Venezuela) - Foto de referencia: EFE
Según reportes, se han movilizado múltiples especialistas de salud en comunidades y campamentos transitorios.

Ante la emergencia en el litoral central de Venezuela tras los devastadores terremotos registrados, las autoridades sanitarias y organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud han reforzado la vigilancia y el control epidemiológico en La Guaira para prevenir la propagación de enfermedades como la malaria.

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Según reportes, se han movilizado múltiples especialistas de salud en comunidades y campamentos transitorios.

En las jornadas, se estarían llevando a cabo pruebas diagnósticas, entrega de kits sanitarios y fumigación para mitigar riesgos de transmisión.

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Los principales riesgos sanitarios se relacionan con el colapso del agua potable, el hacinamiento en refugios y la acumulación de escombros.

Esto propiciaría brotes de enfermedades diarreicas agudas, hepatitis A, leptospirosis, infecciones respiratorias e infecciones en heridas expuestas como el tétanos.

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Hasta el momento, según el último reporte del régimen venezolano, 6.301 es el número de fallecidos tras los devastadores temblores.

Aparte de los fallecidos y los miles de heridos y desaparecidos, muchas familias se encuentran damnificadas.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

La Guaira, considerada la 'zona cero', se encuentra en una fase crítica de remoción de escombros y asistencia humanitaria.

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