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California

Salvavidas de 16 años relata cómo rescató a un niño en una playa de California: “Las olas lo empujaban con mucha fuerza”

julio 31, 2026
Por: Redacción NTN24
Playa de California- EFE
Playa de California- EFE
Ryder Williams describió las condiciones adversas del oleaje y la tensión vivida durante el rescate de Nathaniel Rai en Seabright.

Un rescate que pudo terminar en tragedia se convirtió en testimonio de valentía cuando Ryder Williams, guardavidas de apenas 16 años, decidió romper el silencio sobre los angustiantes momentos que vivió al salvar a un niño de morir ahogado en la playa de Seabright, Santa Cruz, California.

Williams estaba de turno en la Torre 2 el pasado sábado cuando detectó a Nathaniel Rai, de 10 años, perder el equilibrio en agua que apenas le llegaba a los tobillos.

Lo que parecía un momento inocente de vacaciones para una familia de Dallas, Texas, se transformó en una lucha contra el océano Pacífico que mantuvo en vilo a decenas de personas.

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"Levanté la vista y vi a un niño perder el equilibrio en agua que le llegaba hasta los tobillos", declaró Williams en un comunicado recogido por Daily Mail. El joven socorrista, ubicado en la línea de flotación a unos 14 metros de la costa, avistó al menor a aproximadamente 18 metros de su posición y corrió hacia el océano de inmediato.

Una vez en el agua, Williams enfrentó una situación que superó sus expectativas. "Tras la primera ola, no pude sacarlo porque estaba flácido y las olas lo empujaban con mucha fuerza", declaró el adolescente. El niño ya estaba inconsciente, y la corriente trabajaba en su contra.

Vinieron dos o tres olas más antes de que el socorrista Aaron Bohnen entrara al agua para apoyarlo. Entre ambos lograron mantener la cabeza del niño fuera del agua y trasladarlo hasta la orilla, donde de inmediato se iniciaron las maniobras de reanimación.

Nathaniel Rai fue trasladado a un centro médico y su familia ha expresado gratitud por la rápida respuesta de Williams y el equipo de socorristas de Seabright. El adolescente, quien demostró temple más allá de su edad, se ha convertido en un ejemplo de profesionalismo y dedicación para la comunidad de Santa Cruz.

Ante la situación, el presidente Donald Trump, por medio de su cuenta de Truth Social, resaltó el valor del joven y aseguró que lo llevará a la Casa Blanca.

“Vamos a traer a este joven héroe y a su familia a la Casa Blanca, quizás junto con el niño al que salvó, para otorgarle una Alta Condecoración Civil. ¡Muy valiente, se lo merece!”, afirmó.

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