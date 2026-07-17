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Viernes, 17 de julio de 2026
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Irán

Régimen de Irán insta a su población a reducir el consumo eléctrico tras los bombardeos de Estados Unidos

julio 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Banderas de Irán - Foto: EFE
Banderas de Irán - Foto: EFE
En un comunicado, el ministerio instó a los iraníes a apagar el aire acondicionado en hora punta "para ayudar a garantizar un suministro eléctrico estable en las provincias del sur, confrontadas actualmente a un calor extremo y a ataques.

El ministerio iraní de Energía pidió este viernes a la población reducir el consumo de electricidad, tras los problemas causados por los ataques de Estados Unidos a infraestructuras energéticas en el sur del país.

En un comunicado, el ministerio instó a los iraníes a apagar el aire acondicionado en hora punta "para ayudar a garantizar un suministro eléctrico estable en las provincias del sur, confrontadas actualmente a un calor extremo y a ataques contra las instalaciones de alimentación eléctrica".

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Entretanto, los Guardianes de la Revolución iraníes afirmaron este viernes haber apuntado a sistemas de radar y aviones militares estadounidenses en Catar para "castigar al agresor", en represalia por bombardeos nocturnos contra Irán.

Las hostilidades entre Irán y Estados Unidos se reanudaron el 7 de julio, tras ataques contra barcos en el Golfo atribuidos a Irán.

Los bombardeos llevados a cabo desde entonces no tienen precedentes desde el alto el fuego de abril y socavan los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra desencadenada el 28 de febrero por bombardeos israeloestadounidenses contra Irán.

"Como parte de las operaciones de represalia llevadas a cabo anoche, los valientes combatientes de la fuerza aeroespacial de los Guardianes de la Revolución (...) lanzaron un ataque fuerte y por sorpresa contra la base aérea estadounidense de Al Udeid, en Catar, para castigar al agresor y al ejército estadounidense que mata a niños", declararon los Guardianes en un comunicado.

Antes este ejército de la república islámica afirmó haber alcanzado con drones y misiles varios aviones militares estadounidenses estacionados en Jordania, también en represalia por los ataques de Washington.

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