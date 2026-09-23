"El Mundial me da un plus": Lamine Yamal se postula al Balón de Oro previo a la gala de octubre

El delantero internacional del FC Barcelona, Lamine Yamal, afirmó que la adjudicación del Balón de Oro debe primar el talento diferencial y la capacidad de espectáculo por encima de las estadísticas goleadoras, posicionándose formalmente como candidato al galardón que otorgará la revista France Football el próximo 26 de octubre en París.

En una entrevista concedida al diario L'Équipe, el atacante de 19 años reflexionó sobre la naturaleza del premio individual más prestigioso del fútbol mundial, asociando la distinción a figuras históricas del balompié caracterizadas por el desequilibrio ofensivo.

De igual manera, Yamal subrayó la relevancia de haber conseguido títulos colectivos de máxima trascendencia, destacando la obtención de la Copa del Mundo en la reciente cita orbital de Norteamérica como un factor determinante a su favor.

"El Balón de Oro debería recaer en el jugador diferente, el que quieres ir a ver, el que tiene esa magia, que te hace sonreír, que te da ganas de ir al fútbol solo para verle. Cuando pienso en el Balón de Oro, pienso en Messi, en Ronaldinho, en jugadores diferentes que te hacen soñar. He ganado el Mundial y eso me da un plus”, manifestó Lamine Yamal.

Durante la entrevista, Yamal abordó sus metas con el club para esta temporada. Tras haber conquistado tres campeonatos de Liga, el futbolista fijó como prioridad la obtención de la Liga de Campeones con el FC Barcelona, estableciendo como meta superar los registros recientes de competidores continentales.

El delantero enfatizó que trabaja diariamente para incrementar su producción ofensiva en materia de regates y anotaciones, evitando las comparaciones con otras leyendas del deporte.

“Quiero ser Lamine Yamal, quiero que me recuerden como Lamine Yamal y espero estar entre los grandes”, acotó.

Respecto a la gala del 26 de octubre, el delantero remarcó que mantendrá la exigencia independientemente del resultado de la votación: "Esa es mi mentalidad: ganar, ganar, ganar siempre. Y si no gano, vuelvo al año siguiente”.

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La candidatura de Lamine Yamal consolida el relevo generacional en la élite del fútbol europeo y mundial. Al respaldar su postulación en la consecución del título mundial y en la regularidad mostrada en el Barça, el joven extremo se consolida como uno de los principales aspirantes a quedarse con el galardón en la ceremonia de la capital francesa.