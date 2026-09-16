Clearlake Capital asume el control absoluto del Chelsea tras la salida definitiva de Todd Boehly

El Chelsea Football Club confirmó este miércoles un giro determinante en su estructura corporativa tras anunciarse que filiales de Clearlake Capital Group adquirieron la participación accionaria de Todd Boehly y Mark Walter, asumiendo así el control total y definitivo de la entidad de Stamford Bridge.

​La transacción marca la salida formal de Boehly de la presidencia del club, poniendo fin al modelo de copropiedad establecido en 2022 tras la venta de la institución por parte del magnate ruso Roman Abramovich.

A través de un comunicado oficial, Boehly agradeció al personal, plantilla y afición de la escuadra blue, asegurando que la institución queda bien posicionada para sostener su competitividad deportiva e institucional bajo la gestión única de Clearlake.

"Ha sido un honor servir como presidente del Chelsea Football Club. Estoy seguro de que el club está bien posicionado para un éxito continuo bajo el liderazgo de Clearlake”, manifestó Todd Boehly en su mensaje de despedida.

VEA TAMBIÉN Futbolista argentino rompe el mercado: pasó del Chelsea al Manchester City y completa un mediocampo de casi 500 millones de euros o

Al unificar la toma de decisiones bajo una sola firma de inversión, la entidad busca dotar de mayor estabilidad institucional a sus proyectos deportivos, abriendo un nuevo capítulo gerencial en el que la directiva buscará reordenar las finanzas del club y consolidar un rendimiento regular tanto en la Premier League como en las competiciones continentales.