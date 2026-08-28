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Viernes, 28 de agosto de 2026
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Estados Unidos
Programa: Club de Prensa

‘USS Gridley': el poderoso buque con el que Estados Unidos pretende intensificar la lucha contra el narcotráfico en Ecuador

agosto 28, 2026
Por: Redacción NTN24
El destructor de misiles guiados ‘USS Gridley' de la Armada de Estados Unidos ha arribado al puerto de Manta, en Ecuador. El objetivo de este poderoso buque destructor es apoyar en las operaciones antinarcóticos y persecución de rutas del narcotráfico. Para hablar sobre este tema, Michelle Maffei, especialista en crimen organizado, conversó con el programa Club de Prensa de NTN24.

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