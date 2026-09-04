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Mario Díaz-Balart

"Raúl Castro y el régimen ya están muertos, lo que hay que hacer es enterrarlos": congresista Mario Díaz-Balart

septiembre 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
El congresista republicano Mario Díaz-Balart ofreció una entrevista en NTN24 para hablar del ocaso del régimen cubano.

El futuro político de Cuba genera creciente debate entre analistas dentro y fuera de la isla, particularmente sobre los mecanismos de sucesión tras la eventual salida del dictador Raúl Castro, enfermo y presuntamente en cuidados intensivos.

Aunque el castrismo ha preparado durante años su continuidad, persisten interrogantes sobre quién ejercerá verdaderamente el poder político cuando desaparezca la figura histórica que ha mantenido influencia sobre el Partido Comunista, las Fuerzas Armadas y las estructuras económicas del país.

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Entre los nombres mencionados destaca Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como "el Cangrejo", nieto de Raúl Castro. Sin embargo, varios analistas cuestionan si cuenta con el peso político necesario para convertirse en el nuevo líder.

Según opiniones recogidas, "el clan familiar va a destruirse o se va a destruir por sí mismo precisamente porque no va a haber un Raúl Castro que va a proteger al Cangrejo ni a ningún otro miembro de la familia".

Miguel Díaz-Canel podría continuar como rostro visible del gobierno cubano, aunque los expertos distinguen entre ocupar la "Presidencia" y controlar efectivamente el poder.

Con una economía en crisis y problemas humanitarios, Díaz-Canel enfrentaría la disyuntiva de conducir un nuevo rumbo o negociar su supervivencia con otros sectores del régimen.

Desde Washington, el congresista republicano Mario Díaz-Balart afirmó en entrevista con NTN24 que "Raúl Castro y el régimen ya están muertos. Lo que hay que hacer es enterrarlos".

Díaz-Balart aseguró que bajo la estrategia de máxima presión, "este régimen no va a sobrevivir los dos años y pico que le quedan" a la administración Trump, y confirmó que Estados Unidos "no descarta acciones militares en la isla".

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El legislador detalló que las sanciones estadounidenses incluyen al Banco Exterior de Cuba, cuatro empresas del régimen y un nieto de Raúl Castro.

Según Díaz-Balart, "el régimen tiene entre 18 a 20 mil millones de dólares" mientras "el pueblo cubano no tiene agua, no tiene electricidad".

La legislación estadounidense exige, según explicó el congresista, "la liberación de todos los presos políticos", "la legalización de la libertad de prensa, la libertad de partidos políticos, sindicatos obreros independientes" y "la convocación de elecciones multipartistas" antes de cualquier relajamiento de sanciones.

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