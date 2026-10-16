Abelardo de la Espriella ordenó "desaparecer" de lugares públicos la imagen de Carlos Pizarro: "No vamos a permitir que se promueva el terrorismo"

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, solicitó formalmente a la ministra de Cultura, Paola Holguín, la eliminación de imágenes, retratos y elementos alusivos al excomandante del M-19, Carlos Pizarro.

En medio de una intervención, De la Espriella exigió a la ministra de Cultura retirar de los espacios públicos las imágenes alusivas a Pizarro, al asegurar que no permitirá lo que calificó como una “apología al terrorismo”.

“Tampoco vamos a permitir que se promueva el terrorismo. Aquí nunca más los terroristas tendrán un lugar como si de próceres de la patria se tratara. Le he dado instrucciones a la señora ministra para que toda esa oda al terrorismo en la que aparece Pizarro y demás terroristas sea desaparecida de los lugares públicos”, indicó.

Además, afirmó que no permitirá manifestaciones que considere una exaltación del terrorismo y sostuvo que su postura busca defender la legalidad, la libertad, las instituciones y la democracia.

“No lo voy a aceptar y eso es precisamente lo que hemos venido a enfrentar. No acepto la apología del terrorismo. En este Gobierno se acabó. Aquí defendemos la legalidad, la libertad, la institucionalidad y la democracia. Y si uno defiende esos postulados fundamentales, no puede bajo ninguna circunstancia permitir la apología al terrorismo”, agregó.

Asimismo, ordenó: “Así que, señora ministra, proceda de conformidad como corresponde. Para eso nos eligió el pueblo colombiano. Con este punto cierro, queridos amigos y compatriotas. La recuperación del orgullo por la cultura colombiana”.

Un día antes, el concejal Andrés Barrios Bernal había cuestionado una exposición relacionada con Carlos Pizarro tras una visita un museo con sus familiares.

A través de su cuenta en la red social X, Barrios pidió al presidente Abelardo de la Espriella y a la ministra de Cultura examinar este tipo de muestras.

“Hoy traje a mis hijas al Museo Nacional para enseñarles la historia de Colombia y me encontré con una sala llena de afiches de campaña de Carlos Pizarro, de relatos donde se atribuye el crecimiento de las guerrillas del ELN, las FARC y el M-19 a los "gobiernos represivos". A los terroristas les buscan justificación; a sus víctimas, un rincón”, afirmó.

Según el concejal, los museos deben presentar una visión amplia de la historia nacional y no promover, a su juicio, posiciones ideológicas.

“¿Cómo es posible que una galería presente mensajes que pueden alimentar el odio y el antisemitismo? ¿Qué les estamos enseñando a los niños: a conocer nuestra historia o a adoptar la ideología de una exposición?”, cuestionó.