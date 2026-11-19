Ni rastro de Diosdado Cabello durante la visita de Pete Hegseth: "Que ni se acerque a Miraflores"

Durante la visita del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, a Venezuela, el gran ausente fue Diosdado Cabello, ministro del Interior de la dictadura chavista, por quien aún sigue vigente una recompensa desde Washington por su captura. Según la información compartida por el periodista de investigación venezolano David Placer, basado en sus fuentes, la ausencia del número dos del chavismo se habría dado por pedido del equipo de Hegseth, el cual habría solicitado que Cabello no hiciera presencia en el palacio de Miraflores y sus alrededores mientras se desarrollaba el encuentro.